Jet Set, cuatro meses después: Haina aún llora a sus Dorados

Cuatro meses han pasado desde aquella madrugada del 8 de abril, cuando la alegría se convirtió en tragedia en la discoteca Jet Set.

El grupo social Los Haineros Dorados, formado por adultos mayores de Bajos de Haina, aún vive entre el dolor, el silencio y los recuerdos de quienes ya no están.

Del lugar que siempre salpicaba de luz y alegría, hoy solo queda un local vacío, con los toldos abajo, en señal de un duelo.

Local Haineros dorados, Caso Jet Set/ Foto Alexis Monegro

Desde Estados Unidos, donde recibe tratamiento médico y psicológico, Héctor Rincón, presidente del club, comparte como ha pasado este tiempo:

“Nos arrancaron un brazo. No es lo mismo. Hay un vacío enorme en el local, en las reuniones, en el ánimo.”

La tragedia cobró la vida de 19 personas, entre ellas 11 miembros de la directiva, 6 parejas invitadas y 2 doctoras. Otros 14 sobrevivientes luchan por recuperarse, como Patricia Berroa, quien sufrió graves lesiones en la cabeza y la pierna. Patricia pasó horas atrapada bajo los escombros, rodeada de muerte, aferrada a la esperanza.

El eco de los ausentes

Rincón recuerda con voz quebrada a Luis Emilio Guillén, vicepresidente del grupo, y a Madisol, encargada de eventos. Ambos eran el corazón de Los Dorados.

Calle Proyecto Haina, donde Vivian victimas del desplome Jet Set/ Foto Alexis Monegro Calle Proyecto Haina, donde Vivian victimas del desplome Jet Set/ Foto Alexis Monegro

“Fingimos estar bien, pero no lo estamos. Por ellos, por los que se fueron, ahora tenemos que convertirnos en el club más fuerte.”

Una fotografía tomada minutos antes del colapso muestra a Rincón junto a su esposa y al merenguero Rubby Pérez, sonrientes, sin saber que sería la última imagen antes del desastre.

El local, ahora en silencio

El espacio que antes vibraba con cumpleaños, karaoke y dominó, hoy guarda un silencio que pesa. “Tratamos de levantar el ánimo, pero el vacío es muy fuerte”, dice Rincón.

“La vida continúa, y ahora con más fe debemos reemprender el camino.”

Proceso judicial y acuerdos

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción contra los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat: RD$50 millones de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público, inconforme, apelará la decisión.

Mientras el proceso sigue su camino, mas de 40 personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el colapso del centro de diversión Jet Set firmaron acuerdos de “descargo y desistimiento” con Antonio Espaillat y la empresa Inversiones E & L, S.R.L., según consta en el documento de presupuestos y conclusiones presentado por la defensa.

Antonio y Maribel Espaillat

Los acuerdos incluyen la entrega de cheques como forma de compensación por “gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el Jet Set”, de acuerdo con el documento legal.

Entre los firmantes figura Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, quien recibió una compensación económica en calidad de miembro de la orquesta de su padre.

Renacer entre el dolor

Los Haineros Dorados no solo eran un club: eran una familia. Hoy, los sobrevivientes se aferran a la memoria de sus amigos para reconstruir lo que el desastre intentó destruir.