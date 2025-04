Jet Set: don Julio lleva tres días esperando a su hija y casi le dan el cuerpo de otra persona

Tres días después del colapso del centro de entretenimiento Jet Set, donde fallecieron 221 personas, familiares de las víctimas continúan en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), enfrentando un proceso que describen como lento y confuso para la identificación y entrega de los cuerpos.

Julio Alberto Acosta Medina, padre de una de las fallecidas, ha vivido esa experiencia. Cuenta que intentaron entregarle un cadáver equivocado.

“Tres días aquí y nada. Antier nos iban a entregar una tapada en una funda, y el hermano de ella la identificó porque el vestuario no era, y todo el mundo sabía que no era ella. No la aceptamos”, relató.

Familiares de las víctimas del Jet Set se aglomeran frente a Inacif en busca de sus familiares. Foto/Alexis Monegro.

Su hija, Nelsy Anabel Melo Arias, de 43 años, murió en el colapso y dejó a seis niños en la orfandad. “Primera vez que va porque la invitaron unas amigas a un cumpleaños, pero ella nunca había ido, era una mujer de su trabajo a su casa”, aseguró. “Ñoña con sus hijos, ñoña con su mai (madre)”.

Acosta Medina calificó el proceso en el INACIF como deficiente. “Es malo. Si ya sabes quién es, entrégala”.

También denunció que le indicaron no revisar el cuerpo que le iban a entregar: “Nos dijeron: ‘no abra la funda’, a lo que respondimos: ‘hay que abrirla para uno saber que es ella’”.

Frustrado, señaló que las autoridades no ofrecen respuestas claras. “Aquí siempre es: que mañana, mañana y mañana, y nunca es mañana”.

Finalmente, pidió que se investigue lo ocurrido y se sancione a los responsables. “Esto ha impactado duro al pueblo dominicano, y le pido al Gobierno que los sometan a la justicia, porque ese local ahí ha cogido fuego, y ellos no hicieron nada, lo que le hicieron fue una limpiecita, una pinturita”.

