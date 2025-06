El abogado Félix Portes manifestó este martes que la mayoría de las familias de las víctimas del caso Jet Set, a las que representa, persiguen un mismo objetivo con las acciones legales interpuestas contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., propietarios y gestores de la discoteca: justicia.

«Ellos lo que quieren es justicia, que las personas responsables se sometan, que paguen por el hecho. Luego se podrá cuantificar y ver qué suma (de dinero) pediría cada uno. Por eso es que las demandas o querellas que yo he interpuesto dicen que las pretensiones civiles serán presentadas oportunamente. O sea, un espacio en el proceso penal donde uno puede decirle al juez: yo pido X o Y, y es por eso que básicamente lo hemos dejado abierto», dijo el jurista.

Indicó que sus clientes se mantienen atentos al proceso que lleva el Ministerio Público y que, hasta el momento, no le han notificado haber obtenido asistencia de parte de ningún organismo del Estado.

«Los clientes míos no me han dado ningún reporte de que han recibido asistencia económica, psicológica ni de ningún tipo», pronunció Félix Portes.

¿Por qué el MP no ha llamado a Antonio?

Al ser preguntado por qué Antonio Espaillat no ha sido entrevistado por el órgano persecutor, pese a que han transcurrido casi dos meses de la tragedia que dejó al menos 234 fallecidos y más de 150 heridos, el letrado consideró que esto se debe a que las autoridades están realizando una investigación rigurosa y tratan el caso como uno complejo.

«Si yo fuera Ministerio Público, la prioridad no sería para mí Antonio Espaillat, sino el peritaje y las certificaciones que avalan que él no cumplió con su obligación de seguridad. Entiendo que la entrevista a él estaría basada en su defensa material. Es decir, que no sabía, que desconocía, que no se enteró, que todo estaba bien, y entiendo que el Ministerio Público, con relación a esa entrevista, no va a lograr recopilar pruebas importantes para lograr la condena de él. Sí deben investigar a empleados, personas que trabajaron, a las personas que subieron esas plantas eléctricas a ese edificio, las personas que construyeron esas casitas en ese edificio y las personas que le hicieron ese anexo», declaró.

«La tardanza, yo creo que están haciendo una investigación rigurosa, entiendo que el Ministerio Público lo está tratando como un caso complejo. Si hubiese sido para pasar un paño con agua tibia, entiendo que a los dos días hubiesen presentado una medida, le dan fianza y te fuiste para tu casa. Entiendo que están haciendo un trabajo profundo y serio«, agregó el abogado.

Félix Portes, abogado de varias familias de las víctimas del Jet Set

Antonio Espaillat habría admitido responsabilidad

En relación con la entrevista que el empresario Antonio Espaillat ofreció a la periodista Edith Febles, Félix Portes considera que, de alguna forma, allí él admitió su responsabilidad en el colapso del techo del centro nocturno ocurrido la madrugada del 8 de abril del presente año.

«Si yo hubiese sido el abogado de él, no dejo que diera esa entrevista. Entiendo que en esa entrevista, él de alguna forma admitió la negligencia, porque él mismo dijo que vio algunas filtraciones y que era una situación constante. Entonces, no tomó las precauciones de lugar. Creo que esa entrevista el Ministerio Público la va a solicitar y nosotros como querellantes también la vamos a solicitar de manera certificada al canal», comunicó.

Además, adelantó que la sanción a los responsables del derrumbe que imponga un tribunal dependerá de la calificación jurídica que el Ministerio Público le otorgue al caso.

«En lo penal va a depender de la calificación jurídica que el Ministerio Público le dé a los hechos, porque recuerda que está haciendo una línea de investigación… conociendo yo cómo es la procuradora general de la República (Yeni Berenice Reynoso), no creo que se limite al simple hecho de las causas de la tragedia. Entiendo que tiene un abanico de líneas de investigación que ella persigue. Ella va a buscar un sinnúmero de tipos penales, en las leyes del ayuntamiento, del MIVED (Ministerio de la Vivienda y Edificaciones), y de otras leyes especiales, que va a agravar la situación de él», señaló el defensor.

Las declaraciones de Félix Portes fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.