Patricia Ovalles de Berroa, una de las sobrevivientes de la tragedia en la icónica discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional, grabó sin darse cuenta una señal que nadie supo interpretar a tiempo aquella madrugada del 8 de abril de 2025: un chorro de agua que caía desde el techo precedió el colapso que ha cobrado la vida de 233 personas y dejó a más de cien heridas.

En el video y los audios captados con el celular de Patricia, mientras celebraba el cumpleaños de su amiga Milagros Guillén y disfrutaba de las canciones del artista Rubby Pérez, se observa cómo un caño de agua brota del techo a través de una lona azul. Treinta segundos más tarde, exactamente a las 12:44 de la madrugada, se produce el derrumbe de la estructura, sepultando a las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, se escuchan los desesperados clamores de las víctimas: “¡Ay, Dios mío!”, “¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo!”, “Respiren al paso”, “Nos vamos a morir”.

Según relató Ovalles de Berroa durante una entrevista concedida a periodistas del programa El Informe con Alicia Ortega, todo ocurrió en cuestión de unos 20 segundos, y el estruendo se pareció al de un transformador de energía eléctrica.

«Ahí fue todo muy rápido, fue una explosión como si hubiese sido un transformador que explotó. Fue duro», manifestó la víctima con la voz entrecortada y visiblemente destrozada por la muerte de sus compañeros del club Los Haineros Dorados.

Un caño de agua brota del techo de la discoteca Jet Set

Asimismo, narró que recibió un fuerte golpe en la cabeza que la hizo caer al suelo, aunque en ningún momento perdió el conocimiento.

«Yo caí y vi todo el desplome que hubo, porque fue una luz que me cayó a mí que me llevó esa chapa (parte del cuero cabelludo)», pronunció.

La ayuda no tardó en llegar al Jet Set

Patricia Ovalles de Berroa también señaló que la ayuda tardó aproximadamente diez minutos en llegar y que, inmediatamente, comenzó a dar señales a los socorristas para hacerles saber que seguía con vida. Tardó siete horas en ser rescatada.

«Yo empecé a tocar con una piedra chiquita… yo agarraba una mano, que yo pensaba que eran rescatistas, y le decía: por favor, ayúdenme, no me dejen morir, que yo tengo un hijo y no puede ver mi muerte de esa manera. Y de la nada apareció alguien y dijo: no lo agarres a él, agárrame a mí que estoy viva. También me dijo: dame tu mano, y cuando tú necesites agarrar una mano, agarra la mía. No te vamos a dejar sola, te vamos a sacar. Guarda energía, porque la vas a necesitar», expresó la sobreviviente.

Agregó que sobre sus pies se encontraba su amiga Isabel, quien falleció después de sufrir tres convulsiones.

«Faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana cuando ella falleció, porque hizo tres convulsiones. Yo le decía: «Isabel, Isabel», y ella me respondió: «No puedo más». Lo último que le dije fue: «Vete con Dios, y que Dios te perdone». Yo dije: «Dios mío, ahora yo te pido perdón. Te pido perdón por todo lo que he hecho, que quizás he hecho cosas malas que para mí son buenas. Perdóname», manifestó Patricia.

Patricia Ovalles de Berroa, sobrevivientes de la tragedia en Jet Set

Además, relató que, mientras permanecía bajo los escombros en el Jet Set, logró encontrar su celular y, con gran esfuerzo, hizo una videollamada a su esposo para despedirse y pedirle que cuidara de su hijo.

«Yo vi como la gloria cuando tomé el teléfono… yo me fui a WhatsApp y busco el nombre de mi esposo. Lo llamo y le digo: yo estoy en los escombros, yo quedé atrapada, no sé si voy a vivir, si saldré a tiempo, pero cuida a mi hijo, es nuestro hijo», comentó.

Patricia Ovalles finalizó expresando que, para ella, la tragedia del Jet Set ha marcado un antes y un después en su vida. «Es una nueva vida que voy a llevar ahora. Esta es una oportunidad para yo buscar lo que Dios me tiene preparado, lo que Dios quiere que yo haga».