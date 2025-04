Jet Set: Hermano de Rubby Pérez dice artista todavía está dentro de los escombros

En medio de la incertidumbre y la preocupación que ha generado el reciente colapso del techo de la discoteca Jet Set, Micaías Pérez, hermano del reconocido cantante dominicano Rubby Pérez, informó este martes que el artista aún no ha sido rescatado y permanece bajo los escombros.

“Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo”, expresó Micaías con profunda preocupación. Aclaró que, contrario a algunos rumores que circularon en redes sociales, el artista no ha sido trasladado a ningún centro médico, pues aún no se ha logrado acceder hasta donde se encuentra.

“Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos en que la gracia de Dios realmente haga un milagro”, añadió con la voz entrecortada, reflejando la angustia que vive la familia en estas horas cruciales.

La esperanza, sin embargo, no se ha perdido. “Esperamos que esté con vida porque queremos creer que está en un triángulo de seguridad”, dijo Micaías, haciendo alusión a las posibilidades de supervivencia dentro de ciertos espacios bajo estructuras colapsadas.

“Cuando tengamos la realidad en el tiempo correcto, se la diremos a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias”, finalizó, agradeciendo el apoyo del público y los medios mientras continúa la intensa labor de rescate.

Familiares, amigos y admiradores del artista se mantienen en vigilia, esperando noticias alentadoras sobre el paradero y estado de salud de Rubby Pérez, una de las voces más queridas del merengue dominicano.