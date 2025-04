En medio de un llanto inconsolable, una mujer reclamaba, la mañana de este viernes, en el Instituto Nacional de Patología Forense, el cuerpo de su esposo y padre de sus hijas, quien figura entre las más de 220 personas que perdieron la vida a causa del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril mientras el artista Rubby Pérez amenizaba una fiesta.

«Mis hija no han podido velarlo, no van a poder ni siquiera velar a su papá, no le van a poder ver ni siquiera la cara a su papá, porque el cuerpo está irreconocible, no hay forma de que ellas puedan darle un último adiós a su papá», expresó Rosa Idania Reyes.

La señora explica, con impotencia y la voz entrecortada, que su pareja, Humberto García Abreu, se desempeñaba como seguridad en el Jet Set, y que ni el dueño del establecimiento ni sus jefes se han acercado a los familiares. Agrega que tampoco se han referido a ninguno de los empleados que perecieron en esa fatídica madrugada.

«Él era seguridad, él era seguridad en esa discoteca, y se movilizaba por todas partes. Todo el mundo sabe que un seguridad no se queda en un solo lugar. El dueño de la discoteca, sus jefes, tienen que saber que esa persona estaba ahí, y nadie ha mencionado ni a un empleado de esa discoteca. Esa gente no se menciona, ¿o solamente los famosos tienen dolientes?«, pronunció.

Asimismo, Idania Reyes advirtió que ella y sus hijas no descansarán hasta que las autoridades hagan justicia por la muerte de su pariente.

«Por favor, por favor, quiero que se haga justicia. Mis hijas van a buscar la forma de que a su papá se le haga justicia, que no fue una ni dos, fueron muchas vidas, y mis hijas sufren por su papá, mis hijas sufren demasiado, señores, y es demasiada injusticia que todavía no le han entregado el cuerpo de su papá«, dijo la mujer.

Cifras

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que el número de fallecidos por el derrumbe en el Jet Set aumentó este jueves a 221, mientras que la cifra de personas rescatadas con vida asciende a 189.

«Logramos, con todas las instituciones aquí presentes, preservar la vida de 189 personas, gracias a Dios. Pero, desafortunadamente, un saldo de 221 personas (fallecidas) tenemos hasta este momento«, dijo Méndez durante una rueda de prensa en el lugar de la tragedia.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, pidió una plegaria nacional por las almas de los fallecidos y tener “empatía” con los familiares de las víctimas mortales.

Nombres de los fallecidos

A continuación el listado de personas fallecidas en el Jet Set, cuya identidad ha podido ser legalmente establecida:

