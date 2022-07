Jhoel López: “Yo lo único que quiero es que mis hijas sean felices”

Shanel, su primogénita, y la pequeña Lenash, son las niñas que convirtieron a Jhoel en papá. El comunicador cuenta a ¡Alegría! sobre este importante rol

Un padre presente, consciente, que sabe escuchar y guiar. Así se considera el comunicador Jhoel López, quien es padre de dos chicas: una adolescente de 15 y una niña de 4 años.

López abrió su corazón con ¡Alegría! y nos contó un poco sobre su rol más importante: el de padre:

“Soy un padre consciente, he podido aprender de los errores que cometieron conmigo para no cometer los mismos con mis hijas. Soy un padre que escucha, un padre no que ordena, sino que sugiere y que guía, que creo que ese es el rol de los padres. Los padres estamos para orientar a los hijos, no diciéndoles cosas, sino con el ejemplo” Jhoel López, productor del programa «Me gusta de noche»

Jhoel López con su pequeña Lenash (Instagram)

En ese sentido, destacó que los hijos, por lo general no hacen lo que se les dice, sino lo que se les muestra. “Tú no le puedes pedir a un niño que no sea violento si lo que está viendo es violencia; tú no le puedes pedir a un niño que sea amoroso si no ve amor”, resaltó.

¿Consideras que estás haciendo un buen papel como padre?

«Creo que sí, porque en el comportamiento, en la sana vida que llevan mis hijas, creo que ahí se pone de manifiesto. Son niñas alegres, solidarias, divertidas, amorosas, entonces entiendo que sí».

¿Cuál es el momento más difícil que has enfrentado hasta ahora como padre?

«Definitivamente fue el nacimiento de mi última hija, que nació prematura y estuvo dos semanas en incubadora y la verdad que fue un momento muy difícil por lo frágiles que son los bebés y fue muy duro».

¿Para ti, lo más retante de criar en estos tiempos?

«Lo más retante definitivamente es el flujo de información, la cantidad de información que reciben por todos lados los adolescentes, los niños, en la Internet, el televisor, el entorno escolar. Creo que nos enfrentamos ahora más que nunca al tema de las redes, que es de donde ellos quieren imitar cosas que ven y es un reto grande poder balancear y equilibrar eso».

¿Consideras que la sociedad es injusta al minimizar el rol de los padres y darle el protagonismo a las madres?

«Claro que sí. Pienso que el papá es tan importante como la mamá y debe estar tan presente en la vida de los hijos. Es injusto que toda la responsabilidad caiga en la mujer. Ese es un rol que debe ser compartido, claro, la mujer siempre va a tener un… por su rol de madre, va a tener una conexión mucho más fuerte, pero pienso que esa tarea debe ser compartida 50/50».

Jhoel López junto a Shanel (Instagram)

Recientemente comentaste en una entrevista que una de las cosas que más disfrutas en la intimidad es ver dos chicas besándose. En ese sentido y tomando en cuenta que tienes una hija adolescente, ¿Tendrías problemas con el hecho de tener una hija de la comunidad lgtb?

«Cada ser humado, cuando se desarrolla tiene derecho a exigir y a decidir lo que quiere para su vida, yo lo único que quiero es que mis hijas sean felices, punto».

¿Qué tan difícil es criar a una niña adolescente en estos tiempos?

«Es un reto, porque ya una adolescente siente y quiere independencia y pienso que hay una línea muy delgada entre la libertad y el libertinaje y cuando uno conoce eso, no es que va a sobreproteger, pero si tener claro y orientar más que todo, porque prohibiendo uno no logra nada, orientando sí».

Consejos a los padres de ahora

«Ser más empáticos y no impregnar miedo y no decir una cosa y hacer otra».

Jhoel López con su pequeña Lenash (Instagram)

Sobre su relación con sus niñas

Un amigo

Jhoel nos cuenta que una de las cosas que más disfruta es jugar con su hijas. Con la pequeña, fruto de su unión con la también comunicadora Liza Blanco, convive día a día y a pesar de que su hija mayor no vive con él, ya que es fruto de una pareja anterior y vive fuera del país, tiene una relación excelente y viene con frecuencia a visitarlo.

“Nosotros somos amigos, tengo una relación muy cercana con ella, le he dado la confianza para que todo me lo pueda contar y nunca se guarde nada, siempre que me necesite – claro ella necesita tener su privacidad – pero estoy aquí para entenderla, escuchar y guiarla”, explicó López.

