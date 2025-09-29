Jhondry Ferreras, “El Árabe Dominicano”, se integra al exclusivo círculo de consultores políticos latinoamericanos

Cartagena, Colombia. – El consultor político dominicano Jhondry Ferreras, reconocido en el ámbito internacional como El Árabe Dominicano, fue juramentado como nuevo miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP), una de las entidades más influyentes en el campo de la estrategia y comunicación política en la región.

El acto de juramentación se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, en el marco de un encuentro que reunió a figuras de gran prestigio en el ámbito de la consultoría política. Entre ellos destacaron: Nidia Paulino, presidenta de ALACOP; Mauricio De Vengoechea, asesor estratégico del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política; y Carlos Fara, presidente de la International Association of Political Consultants (IAPC).

Con esta designación, Ferreras se incorpora a un selecto cuerpo de consultores que, desde una visión interdisciplinaria, impulsan la investigación, el análisis y la innovación en los procesos democráticos y electorales en América Latina.

Al integrarse a ALACOP, El Árabe Dominicano fortalece su compromiso con la promoción de la democracia, la transparencia y la construcción de estrategias políticas modernas, aportando la experiencia y visión adquirida en su trayectoria como asesor y consultor en República Dominicana y otros escenarios internacionales.

Sobre ALACOP


La Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) es una organización que agrupa a reconocidos profesionales de distintas disciplinas sociales y jurídicas, dedicados a apoyar el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales en la región.

Te puede interesar: Líder dominicana Rosa J. Núñez nombrada en el ALX100 2025: Líderes Latinos en Massachusetts

