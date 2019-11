Jimmy Carter se recupera de una cirugía cerebral

El expresidente estadounidense Jimmy Carter se recuperaba ayer tras una operación para aliviarle una presión encefálica derivada de una hemorragia cerebral relacionada con una caída reciente.

La cirugía realizada en el Hospital de la Universidad Emory por un hematoma subdural —sangre en la parte superior del cerebro— no tuvo complicaciones, dijo Deanna Congileo, portavoz del Centro Carter. Carter, de 95 años, seguirá en el nosocomio bajo observación, dijo Congileo.

La familia Carter agradeció a todas las personas que les enviaron buenos deseos. Congileo dijl que no prevé hacer más anuncios hasta que el expresidente sea dado de alta. No quedó claro cuánto tiempo estará hospitalizado Carter, dijo su pastor, el reverendo Tony Lowden. “Si alguien puede superar esto, es Jimmy Carter quien puede hacerlo. Su voluntad para servir es más grande que su voluntad de darse por vencido“.