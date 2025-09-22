Jimmy Kimmel regresará al aire tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel volverá al aire este martes después de que su programa fuera suspendido por los comentarios que hizo sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, según informó Disney.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, dijo un comunicado de la cadena.

Disney es dueña de la cadena ABC, que transmite el programa de Kimmel en EE.UU. desde 2003.

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente el miércoles tras los comentarios que hizo sobre Kirk, asesinado el 10 de septiembre, en un monólogo. Kimmel afirmó que «muchos en el mundo MAGA se están esforzando mucho para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk» y que «la pandilla MAGA» estaba «intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos».

Kimmel ha presentado «Jimmy Kimmel Live!» en ABC desde 2003 y ha sido un referente en la televisión y la comedia desde hace aún más tiempo. También es reconocido como presentador, habiendo presentado los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.

Las reacciones negativas a los comentarios de Kimmel no se hicieron esperar. Nexstar y Sinclair, dos de las mayores filiales de ABC, anunciaron que retirarían «Jimmy Kimmel Live!» de sus estaciones. Otros, incluyendo varios colegas comediantes, salieron en su defensa.

Nexstar y Sinclair no hicieron comentarios de inmediato en respuesta a los mensajes de The Associated Press.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, la organización fundada por Kirk y ahora dirigida por su viuda, publicó en X sobre la reincorporación de Kimmel: «Que Disney y ABC cedan y permitan que Kimmel vuelva al aire no es sorprendente, pero es un error suyo. Nexstar y Sinclair no tienen por qué tomar la misma decisión».

El presidente Donald Trump, uno de los blancos frecuentes de Kimmel, publicó en redes sociales que la suspensión de Kimmel era una «gran noticia para Estados Unidos». También pidió el despido de otros presentadores de programas nocturnos. Aún no se ha pronunciado sobre la reincorporación de Kimmel.

En una entrevista con Variety el verano pasado, le preguntaron a Kimmel si le preocupaba que la administración atacara a los comediantes. Expresó su preocupación por la inminente represión.

«Bueno, hay que ser ingenuo para no preocuparse un poco», dijo. «Pero eso no puede cambiar lo que se está haciendo».

La suspensión de Kimmel se produjo en un momento en que Trump y su administración han recurrido a amenazas, demandas y presiones del gobierno federal para intentar ejercer un mayor control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS por su cobertura.

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal a NPR y PBS.