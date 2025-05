Jennifer López volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más impactantes del entretenimiento mundial.

La noche del lunes 26 de mayo, la cantante de 55 años protagonizó una actuación que dejó al público boquiabierto.

J.Lo presentó un popurrí de los éxitos más importantes del año como “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “NUEVAYoL” de Bad Bunny y “Birds of a Feather” de Billie Eilish.

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales fue el inesperado momento en el que la diva del pop besó a dos de sus bailarines, uno hombre y una mujer, en medio de la coreografía.

Otra que se fue el centro de atención fue Janet Jackson, quien recibió el premio Ícono 2025 y realizó su primera actuación televisiva en siete años, interpretando canciones como “Someone to Call My Lover” y “All for You”.

“Mi familia y yo nunca soñamos con ser famosos. No nos criaron así. Siempre tuvimos un amor especial por la música, el baile y el canto, y la fama llegó con trabajo duro y dedicación”, dijo Jackson.

“Mi historia, la historia de mi familia, es verdaderamente una historia estadounidense. Esto solo habría sucedido en Estados Unidos”, añadió.

Sir Rod Stewart fue galardonado con el Premio a la Trayectoria y cerró el espectáculo con la interpretación de “Forever Young”.