JMMB Santiago traslada operaciones a modalidad remota por incidente en Plaza Portal del Norte

La mañana de este jueves, un incidente externo en la plaza Portal del Norte, ubicada en la Ave. 27 de febrero, esquina Erick Eckman, provocó daños en el área frontal de nuestra sucursal en Santiago. Afortunadamente, no se reportaron heridos y la situación fue contenida de inmediato por el equipo de seguridad de la plaza, así como nuestro personal.

Como medida de precaución y para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores, la sucursal permanecerá cerrada por el día de hoy.

El equipo de JMMB Santiago continúa disponible de forma remota, listo para asistir a nuestros clientes con el mismo compromiso de siempre. Para cualquier requerimiento o asistencia, pueden contactar al Centro de Cuidado al Cliente JMMB, al 809-566-5662 o a través de nuestros canales digitales.

Estamos trabajando con nuestros proveedores para restaurar el espacio lo antes posible y retomaremos las operaciones presenciales con total normalidad muy pronto.

Agradecemos la comprensión y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestros clientes en cada paso de su camino financiero.

Acerca del Grupo Financiero JMMB:

Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados. Nuestro objetivo es complementar el bienestar de nuestros clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen banca e inversiones.

En República Dominicana, contamos con varias unidades de negocio: JMMB Bank; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.; JMMB Puesto de Bolsa, S.A.; y AFP JMMB BDI, S.A., ofreciendo asesoría financiera, servicios bancarios, intermediación de instrumentos, administración de inversiones y fondos de pensiones. Al cierre de 2024, administramos RD$51,995MM en fondos en nuestras filiales en República Dominicana.