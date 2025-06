El comediante Jochy Jochy denunció este jueves que fue víctima de un intento de extorsión.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en una serie de videos donde reveló que le pedían 450 mil pesos para no llevarlo a la justicia por supuesta pedofilia.

«Me escriben por WhatsApp en el que me saludan, yo saludo y me comienzan a decir que yo tuve contacto con una niña de nueve años vía video; me acusaban de pedófilo y todo esto y que para que no me pusieran la denuncia yo tenía que entregarles RD$450 mil pesos para dejar eso así», cuenta en una serie de videos narró.

Según explicó la persona que le escribió se trataba del papá de la infante.

Luego, de que este le respondiera que él sabía que todo se trataba de una estafa, el supuesto progenitor continuó con los mensajes acompañado de imágenes suyas con la de menor desnuda.

La estafa llegó a más

Ante la resistencia del comediante de no caer en la trampa, este continuó recibiendo fotografías de un grupo de personas en la fiscalía, otro de la voz de una niña exigiendo que la persona la apresen.

Otro intento para hacer caer en la extorsión el integrante de «La opción 13.0» fue la llamada de un supuesto coronel que le pedía «llegar a un acuerdo» para dejar eso así.

Además, recibió mensajes de una supuesta persona cercana que le mostró capturas de pantalla de publicaciones difamatorias en redes sociales, todo parte de la misma maniobra para engañarlo.

El aviso a las autoridades

El humorista llevó el caso a la Policía Nacional. Jochy Jochy, los cuales ya están investigando.

Hizo un llamado a sus seguidores a no responder llamadas de desconocidos.