  • EFE
Washington, 11 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden se someterá a radioterapia en una «siguiente fase» de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC.

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un «plan de cuidados» contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en el la posición debido a su edad y su salud.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden le declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

EFE

EFE

Joe Biden se someterá a radioterapia para tratar su cáncer
11 octubre, 2025
