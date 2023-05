Joel Embiid es nombrado NBA MVP de la temporada 2022-2023

El pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la NBA para la temporada 2022-23, anunció la liga el martes.

Embiid, quien terminó segundo detrás de Nikola Jokic en la votación para el premio cada una de las últimas dos temporadas, cambió el guión esta vez, terminando por delante de Jokic y el alero de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, por el máximo honor individual de la liga.

Lo que se había sentido como una carrera apretada durante gran parte de la temporada terminó en una explosión, con Embiid obteniendo 73 de los 100 votos disponibles para el primer lugar. Jokic tuvo 15 mientras que Antetokounmkpo tuvo 12

«Ha tardado mucho en llegar, mucho trabajo duro. He pasado por muchas cosas, y no estoy hablando solo de baloncesto … Se siente bien. No sé qué decir. Es increíble», explicó Embiid.

Historia

La victoria de Embiid marca la tercera consecutiva para un pívot después de las victorias de Jokic en las últimas dos temporadas, y la quinta consecutiva en general para un jugador internacional que se remonta a las victorias de Antetokounmppo en las temporadas 2019 y 2020.

Antes de los últimos cinco años, los únicos jugadores internacionales en ganar el MVP fueron Hakeem Olajuwon en 1993-94, Steve Nash en 2005-06 y Dirk Nowitzki en 2006-07.

Embiid, de 29 años, tuvo su mejor temporada para los 76ers esta temporada, liderando la NBA en anotación por segundo año consecutivo mientras mejoraba su eficiencia, promediando 33.1 puntos y 54.8 por ciento de tiro, junto con 10.2 rebotes, 4.2 asistencias y 1.7 tapones por juego.