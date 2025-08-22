La ola de calor que azota a República Dominicana provocó un repunte sin precedentes en el consumo eléctrico.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, informó este viernes que “anoche, la demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW entre 9:30 y 11:30 p. m.”.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta X (antiguo Twitter).

“A las 11:30 p. m. alcanzamos un pico histórico de 4,038 MW, reflejo de las altas temperaturas que vive nuestro territorio nacional”, explicó.

Santos Echavarría aseguró que desde la institución trabajan para garantizar un suministro confiable y sostenible frente a la creciente presión del sistema eléctrico.

El martes también tuvo una alza

Se recuerda que el pasado martes se registró una demanda en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), al alcanzar un pico instantáneo de 3,950 megavatios (MW).

Indicó que el promedio durante ese mismo período de 2024, fue de 3,650 MW y en que agosto de 2020 fue de 2,750, lo que evidencia la creciente presión sobre el sistema eléctrico durante las horas nocturnas y hasta pasada la medianoche.

El titular de Energía y Minas atribuyó este aumento a ola de calor, con una sensación térmica de hasta 32 °C, un ambiente fuertemente húmedo que impulsa el uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración en hogares y comercios.

“La demanda nocturna está superando consistentemente los 3,900 MW, incluso después de la medianoche, lo cual señala una tendencia sostenida más allá de las horas pico tradicionales”, precisó.

Además, recordó el anuncio conjunto con el presidente Luis Abinader sobre la incorporación al SENI de 612 megavatios adicionales en los próximos seis meses.

Indicó que esa expansión energética provendrá de las nuevas plantas SIBA, con 68 megavatios y Energas 4, con 130 MW entre septiembre y octubre, así como Energía 2000, en los próximos cuatro meses, con 414 megas de electricidad, con miras a garantizar una mayor estabilidad del sistema frente al crecimiento sostenido de la demanda.

Santos reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad energética, al resaltar la importancia de diversificar la matriz eléctrica y fortalecer la capacidad de generación para respaldar el desarrollo económico y el bienestar ciudadano.

