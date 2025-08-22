Joel Santos dice demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW

Joel Santos dice demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW

La ola de calor que azota a República Dominicana provocó un repunte sin precedentes en el consumo eléctrico.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, informó este viernes que “anoche, la demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW entre 9:30 y 11:30 p. m.”.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta X (antiguo Twitter).

WhatsApp Image 2025 08 22 at 11.22.56 AM

Lee más: Demanda de luz será histórica este 2025

“A las 11:30 p. m. alcanzamos un pico histórico de 4,038 MW, reflejo de las altas temperaturas que vive nuestro territorio nacional”, explicó.

Santos Echavarría aseguró que desde la institución trabajan para garantizar un suministro confiable y sostenible frente a la creciente presión del sistema eléctrico.

El martes también tuvo una alza

Se recuerda que el pasado martes se registró una demanda en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), al alcanzar un pico instantáneo de 3,950 megavatios (MW).

Indicó que el promedio durante ese mismo período de 2024, fue de 3,650 MW y en que agosto de 2020 fue de 2,750, lo que evidencia la creciente presión sobre el sistema eléctrico durante las horas nocturnas y hasta pasada la medianoche.

Gy9ujafWQAA5t6t

El titular de Energía y Minas atribuyó este aumento a ola de calor, con una sensación térmica de hasta 32 °C, un ambiente fuertemente húmedo que impulsa el uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración en hogares y comercios.

“La demanda nocturna está superando consistentemente los 3,900 MW, incluso después de la medianoche, lo cual señala una tendencia sostenida más allá de las horas pico tradicionales”, precisó.

Además, recordó el anuncio conjunto con el presidente Luis Abinader sobre la incorporación al SENI de 612 megavatios adicionales en los próximos seis meses.

Indicó que esa expansión energética provendrá de las nuevas plantas SIBA, con 68 megavatios y Energas 4, con 130 MW entre septiembre y octubre, así como Energía 2000, en los próximos cuatro meses, con 414 megas de electricidad, con miras a garantizar una mayor estabilidad del sistema frente al crecimiento sostenido de la demanda.

Santos reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad energética, al resaltar la importancia de diversificar la matriz eléctrica y fortalecer la capacidad de generación para respaldar el desarrollo económico y el bienestar ciudadano.

También leer: Hacia el año 2028 la República Dominicana tendrá una generación robusta de energía

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Joel Santos dice demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW
Joel Santos dice demanda eléctrica del país superó los 4,000 MW
22 agosto, 2025
República Dominicana enfrenta repunte de muertes por electrocución en 2024: dos factores lo explican
República Dominicana enfrenta repunte de muertes por electrocución en 2024: dos factores lo explican
28 julio, 2025
Celso Marranzini: Hay consumidores que entienden que la electricidad es un bien divino que no se paga
Celso Marranzini: Hay consumidores que entienden que la electricidad es un bien divino que no se paga
13 junio, 2025
ETED alerta sobre los peligros del vuelo de chichiguas y llama a la regulación
ETED alerta sobre los peligros del vuelo de chichiguas y llama a la regulación
16 abril, 2025
PGASE y Edeeste detectan presunto fraude en instalaciones de una empresa textil en
PGASE y Edeeste detectan presunto fraude en instalaciones de una empresa textil en
4 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo