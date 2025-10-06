Johanny Valentina, la modelo curvilínea que ha redefinido los estándares de belleza en la moda dominicana

Johanny Valentina, la modelo curvilínea que ha redefinido los estándares de belleza en la moda dominicana

La modelo plus size Johanny Valentina se ha posicionado en la moda dominicana como una de las principales representantes del modelaje de tallas grandes, tanto en el país como en la región.

Aunque su carrera comenzó a temprana edad en su país natal, Venezuela, fue en la República Dominicana donde alcanzó mayor proyección, siendo solicitada para participar en campañas publicitarias, catálogos digitales y desfiles que promueven la diversidad en la moda.

Más allá del ámbito laboral, es reconocida por su audacia y por la influencia que ejerce en sus redes sociales. A través de trabajos fotográficos y videos, motiva a las mujeres a amarse a sí mismas y a sentirse cómodas con su cuerpo, logrando conectar con un público amplio de mujeres de tallas grandes.

El reto de ser curvilínea en la industria de la moda

Para Valentina, la industria de la moda debe apostar por la diversidad corporal. Por ello, ha participado en varias ediciones del RDFW, en el desfile “Moda por la Inclusión”, siendo inspiración para muchas mujeres que, por miedo o inseguridades, no se atreven a modelar.

Preparación y trayectoria

Como parte de su desarrollo profesional, forma parte de la agencia CurvemodelsRD, especializada en modelos plus size, donde ha obtenido múltiples participaciones y colaboraciones. Su experiencia internacional incluye una preparación intensiva en China, donde trabajó para importantes plataformas globales de comercio electrónico, reforzando su perfil dentro del modelaje comercial.

Johanny Valentina

Para la joven modelo, más allá de la pasarela, su misión es inspirar a las mujeres a creer en sí mismas y demostrar que no existen límites cuando se trata de alcanzar un objetivo.

“Busco romper estigmas y evidenciar que la autenticidad siempre puede transformar la industria y abrir camino para nuevas generaciones”, expresó.

