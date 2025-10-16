John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

  • EFE
John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

Un jurado federal de Estados Unidos imputó este jueves a John Bolton, exasesor del presidente, Donald Trump, y ahora enfrentado a él, por “mal uso de información clasificada”, informó el Departamento de Justicia.

El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla. Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.

El exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).

Se espera que a partir de mañana el exasesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland. Por su parte, el mandatario cargó contra Bolton tras conocer la noticia por una pregunta de una reportera en el Despacho Oval. “No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas”, declaró Trump.

La larga acusación contra Bolton describe que como funcionario transcribía mensajes demostrando que sabía que eran secretos gubernamentales de alto cuidado, según el documento judicial, una nota del exasesor decía- “el informante de inteligencia agregó que» y otras donde escribía sobre conversaciones privadas que había escuchado.

“La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal”, afirmó el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal general, Pam Bondi, comentó- “Nadie está por encima de la ley». Bolton es el tercer exalto funcionario crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.

Primero fue exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.

Exasesor de Seguridad de Trump se jacta de haber organizado golpes de Estado      
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados
John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados
16 octubre, 2025
Donald Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania
Donald Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania
16 octubre, 2025
¿La presunta operación de la CIA en Venezuela es un acto de amedrentamiento?
¿La presunta operación de la CIA en Venezuela es un acto de amedrentamiento?
16 octubre, 2025
Nicolás Maduro a la CIA: «¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia»
Nicolás Maduro a la CIA: «¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia»
15 octubre, 2025
El mensaje de Donald Trump que la embajada de EE. UU. en RD compartió y que no deberías pasar por alto
El mensaje de Donald Trump que la embajada de EE. UU. en RD compartió y que no deberías pasar por alto
15 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo