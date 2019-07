John David Mcafee publica que fue dejado en libertad; Ministerio Público dice que fue entregado a Migración

Luego de que John David Mcafee informara que fue dejado en libertad tras varios días detenidos por las autoridades de Puerto Plata, fue que el Ministerio Público se refirió al caso.

El empresario estadounidense posteó en su cuenta de Twitter, anoche un mensaje sobre su libertad acompañado un collage de fotos en la que sale “abrazado” hasta con agentes dominicanos.

“Abandono de la detención (no juzgue mi aspecto – cuatro días de confinamiento). Fui bien tratado. Mis superiores eran amables y serviciales”, dice en el tuit.

Leaving detention (don’t judge my looks – four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we’ve decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR

— John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019