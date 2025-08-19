John Wall, 5 veces All-Star, se retira tras 11 temporadas en la NBA

John Wall se retira tras 11 temporadas en la NBA.

Wall, de 34 años, jugó la mayor parte de su carrera con los Washington Wizards, tras ser elegido en la primera selección global del draft de 2010 procedente de Kentucky. El base cinco veces All-Star termina su carrera en la NBA con promedios de 18.7 puntos y 8.9 asistencias por partido.

«Hoy me retiro de la cancha, pero no del baloncesto», declaró Wall el martes en redes sociales. «El baloncesto siempre estará presente en mi vida y se presentan nuevas oportunidades. Siento que ahora es el momento de afrontar con confianza mi próximo capítulo».

Wall jugó la mayor parte de su carrera con los Washington Wizards, pero también jugó para los Houston Rockets y Los Angeles Clippers. En su mejor temporada, promedió 23.1 puntos y 10.7 asistencias con los Wizards en la temporada 2016-17 y fue nombrado tercer equipo All-NBA.

Wall fue uno de los bases más rápidos y atléticos en su mejor momento: fue campeón de mates en 2014. Fue un defensor de élite, llegando al segundo equipo defensivo ideal en 2015.

Las lesiones plagaron la segunda mitad de su carrera. Nunca jugó más de la mitad de los partidos en ninguna de las últimas seis temporadas y no jugó en los dos últimos años.