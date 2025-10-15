Johnnie Walker Home Club: nuevo espacio que celebra la pasión del fanático dominicano por la pelota

Melvin Cruz, Mabelissa Tempestti, Enmanuel Almánzar, María Teresa González Ricardo y Jorge Ricardo

Johnnie Walker Black Label dio inicio a la temporada invernal con la apertura del Johnnie Walker Home Club, un innovador espacio que extiende su campaña “Keep Walking a lo Dominicano” y acompaña al fanático en su forma más auténtica de vivir el béisbol.

El lanzamiento se realizó en el restaurante O.dette, con la presencia de figuras del deporte, comunicadores y talentos locales, en una noche que combinó conversación, música, coctelería y fervor beisbolero.

Durante la actividad se presentó el calendario de activaciones que llevará la experiencia del Home Club a distintos puntos del país, incluyendo restaurantes, estadios y espacios culturales. “Queremos caminar junto al fanático dominicano en lo que más lo representa: la pelota”, expresó María Teresa González, Premium Scotch Brands Manager para Centroamérica y Caribe. “Con esta activación, llevamos nuestra campaña ‘Keep Walking a lo Dominicano’ al terreno de juego, celebrando la autenticidad, la pasión y, sobre todo, el progreso que define a nuestra gente”, dijo.

WhatsApp Image 2025 10 15 at 8.04.09 PM
Abriendo El Podcast Ricardo Rodríguez, Erik González, César Valdez y Vian Araujo

El evento incluyó un panel con Vian Araujo y Ricardo Rodríguez (Abriendo el Podcast), junto a los peloteros Erick González y César Valdez, además de la conversación “Voces Dominicanas del Play”, con Pamela Sued, Juan Carlos Pichardo y Jhoel López, quienes compartieron su pasión por el béisbol y su visión del fanático dominicano.

Como parte de la propuesta, la marca presentó su coctelería de temporada y colaboraciones con marcas locales como LeBlanc e Indó Mita, además de una pieza audiovisual protagonizada por Fernando Tatis Jr., embajador oficial de la campaña.

Con el Johnnie Walker Home Club, la marca reafirma su compromiso con el béisbol y el fanático dominicano, celebrando la pasión, la autenticidad y el orgullo que se viven cada temporada en el estadio.

