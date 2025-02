Johnny Arrendel, conocido por su presencia en la red social X, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que expresa su arrepentimiento por haber vinculado a los periodistas Edith Febles, Altagracia Salazar, Marino Zapete, Huchi Lora y la comunicadora Mariasela Álvarez, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reconociendo que sus afirmaciones carecían de sustento.

Arrendel explicó que la información que divulgó le fue proporcionada por una fuente en la que anteriormente confiaba, pero que en esta ocasión no verificó con el debido rigor. “Debo confesar que las informaciones vertidas me fueron servidas por una fuente en la que anteriormente confié, pero que esta vez no tuve el rigor de validar, y por lo tanto carecen del sustento debido”, indicó en su mensaje.

Asimismo, ofreció disculpas a las personas afectadas y anunció que les enviará una comunicación directa. También atribuyó su error al clima de “efervescencia nacionalista derivada del momento político” y aseguró que procederá a eliminar las publicaciones en cuestión.

Por último, aclaró que el debate sobre el destino de los fondos asistenciales extranjeros en el país y la política de transparencia en su manejo es un tema aparte de esta retractación.