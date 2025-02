Johnny Arrendel, quien ha estado en palestra pública durante las últimas dos semanas por acusar a varios periodistas de recibir dinero de la USAID, para luego retractarse, rompió este miércoles el silencio y amplía su versión del escándalo.

Dijo mediante un llamada telefónica al Show del Mediodía de Color Visión que, no pertenece a ninguna agrupación política en la actualidad.

Si recordó que formó parte del PLD, incluso que trabajó para el gobierno del presidente, Luis Abinader.

«Yo trabajé dos años en una institución publica del Gobierno, y me fui cuando me distancié de la politica del presidente Abinader», reveló.

«Campaña» USAID

Arrendel sostiene que no ha cometido ningún delito al mencionar a Edith Febles, Marino Zapete, Mariasela Álvarez y otros en el recibimiento de los supuestos sobornos.

«La información original no viene de Johnny Arrendel, voy a usar contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que la agencia USAID, se ha dedicado a promover antivalores en todo el mundo y a desestabilizar gobiernos. En medio de esa fervencia ocupada en sus escuelas por una población ocupante», recordó.

«En mi caso no hay agravio de ningún tipo, yo no dije que estaban matando, y he dado ejemplos que están latentes y que no han sido rectificados por ellos», afirmó.