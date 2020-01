Johnny Ventura: La JCE se ha empecinado en hacernos creer que sus técnicos son los mejores y que han logrado un software que supera a todos

El candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Johnny Ventura, fue segundo invitado en la serie de programas especiales que tiene el espacio “Lenis Opiniones” con los aspirantes a la alcaldía del Distrito. Aparte de destacar sus proyectos y plan de trabajo de ser elegido alcalde, Ventura explicó sobre por qué no confía en la Junta Central Electoral.

“La Junta se ha empecinado en hacernos creer que sus técnicos son los mejores y que han logrado un software que supera a todos los que hacen software en el mundo ¿por qué razón? La Junta habla de la modernidad, vamos a lo moderno, pero a asegurarnos, e incluso han propiciado que la gente tenga dudas, porque ellos firmaron una resolución de hacer una auditoria a esos equipos y nunca la hicieron”, explicó.

En la entrevista, por el espacio que conduce la politóloga, abogada y comunicadora Lenis García, el cantante también habló sobre la ola de artistas que desde hace años ha emigrado a la política: ¿Qué tiene un artista que no se le permite ser parte de las soluciones de los problemas de su país? El artista es más sensible que la mayoría de los seres humanos, está demostrado científicamente, quiere decir que una persona que es tan sensible le duele más las cosas incorrectas que se hacen desde la política. A la gente le digo, ‘participa no importa tu profesión’, ‘es que la política es sucia’ y les digo, no, hay muchos políticos sucios”.

De su vicealcaldesa, la comunicadora Hony Estrella dijo que la conoce desde hace mucho tiempo y que la ha tratado muy de cerca ya que es cercana a los Ventura.

“Hony es una mujer, primero, inteligente, no es una muñequita, es una mujer empoderada, que quiere traspasar de la palabra a la acción y lo está haciendo, es una mujer con preocupaciones sociales muy profundas, pero además con propuestas muy firmes”.

Ventura dijo que dentro de sus prioridades están los problemas medioambientales, crear sistemas que reduzcan el calentamiento global y garantizar espacios de vida más seguro y para eso usará arboles ideales para ciudades, también abordar con fuerza los problemas de tránsito, basura y el reciclaje.