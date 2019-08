Johnny Ventura y Paola Rojas serán los conductores de los Latin Grammy

View this post on Instagram

A Academia Latina da Gravação homenageará Eva Ayllón, Joan Baez, José Cid, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo, e José Luis Rodríguez "El Puma" com o Prêmio à Excelência Musical. Mario Kaminsky receberá o Prêmio da Junta Diretiva… #LatinGRAMMY (link na bio)