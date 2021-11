Jomari Goyso revela por qué fue sometido a proceso quirúrgico

El carismático experto en moda y belleza de la cadena Univision, Jomari Goyso, reveló este martes el motivo por el cual fue sometido a un proceso quirúrgico el sábado 27 de noviembre luego de «decisiones ignorantes» e «inmaduras».

En una sincera entrevista con su compañera Lourdes Stephen por medio de su podcast ‘Sin rodeo’, Goyso dijo que fue intervenido quirúrgicamente para removerle «dos bultos» que le habían salido en el cuerpo, luego de haberse inyectado esteroides en el cuerpo para ver crecer sus músculos.

«Ya los doctores me habían dicho que me los tenía que quitar y llevaba en el proceso prácticamente dos años porque por la pandemia no había podido ir al doctor a quitármelos», explicó el también juez de Nuestra Belleza Latina 2021 según reseña la revista People en Español.

El experto en moda y belleza admitió que en ese momento por inmadurez y vanidad no midió el impacto tan negativo que esa decisión (de inyectarse la sustancia) iba a tener en su vida en términos de salud.

«Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón, entonces yo pregunto: ‘¿Es normal que se ponga duro eso’. Y me dicen: ‘Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer'», rememoró.

Agrega que cuando acudió al hospital por una molestia en una bola que le había salido en la nalga, logró dimensionar la locura que estaba cometiendo.

«Me tratan para la infección que tenía atrás y ahí ellos un poco me cuentan lo que estaba pasando, la locura que estaba haciendo», recordó.

Aunque dejó de inyectarse esteroides, el presentador detalló que «se quedó una bola en el lado izquierdo y ahí comienza la pesadilla» puesto que no sabían si podía ser cáncer.

«Me hacen una biopsia y afortunadamente sale que no es malo, pero me dice el médico que hay que sacarlo, que es mejor sacarlo», compartió. «Y yo lo dejo pasar y al tiempo noto la bola de la nalga como que no se había ido, entonces ya ahí si que ya dije es hora de quitarse esto, pero de eso han pasado 3 años y medio y ahora pasó y ahora es cuando me quité eso».