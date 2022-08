Jon Snow tendrá su propia serie derivada de “Game of Thrones”

La noticia impactó de lleno en los corazones de los “huérfanos” de Game of Thrones. La serie basada en las novelas de George R.R. Martin se contó a lo largo de ocho temporadas y finalizó en mayo de 2019. Al poco tiempo se anunciaron varios spin-off que se comenzarían a producir. El más fuerte y ya confirmado por la compañía, es el que llega el 21 de agosto a la plataforma llamado House of the Dragon, sobre la guerra civil que se libró dentro de la Casa Targaryen unos 200 años antes de los eventos relatados en Juego de tronos.

Pero la noticia hoy nos lleva a uno de los personajes más relevantes de la serie que era llamado despectivamente el “bastardo” pero que en realidad tenía sangre real. Nos referimos a Jon Snow (Kit Harington, a quien vimos el año pasado sumarse al Universo Marvel con el film Eternals), que tendría su propia serie. A pesar de que aún se encuentra en etapa preparatoria, la información fue confirmada tanto por el sitio The Hollywood Reportercomo por Deadline.

Los eventos se situarán en Westeros, a continuación de lo sucedido en la escena final de la serie original, cuando Jon Snow marchó junto a los Salvajes (Wildlings) hacia el norte del Muro. Así, a manera de secuela, esta producción nos contará qué fue de la vida de Snow luego de enterarse de que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, posible heredero del trono de hierro. Con esta propuesta dando vueltas, el final de Game of Thrones no estaría entonces del todo cerrado y esperaremos esta continuación. Muchos de los seguidores de la trama de esta serie de HBO quedaron decepcionados con el cierre que le habían dado a la historia, así que tal vez puedan recomponer esa situación con esta nueva serie.

Todo daría a pensar que aparezcan personajes de Game of Thrones como Arya Stark encarnada por Maisie Williams, Sansa Stark interpretada por Sophie Turner o Brienne of Tarth en la piel de Gwendoline Christie.

Harington le debe su fama a este personaje, sin dudas. Logró tener dos nominaciones al Emmy por su interpretación que incluía un gran esfuerzo, ya que llegaba a pasar 11 semanas de rodaje durante frías noches de invierno en Irlanda del Norte.

Hasta ahora no se emitió un comunicado oficial por parte de HBO (pero se espera que suceda en los próximos días). También se aguardan novedades sobre otros spin-off que ya tienen luz verde como 10,000 Ships, que figura con el nombre alternativo de Nymeria y su showrunner sería Amanda Segel, 9 Voyages o The Sea Snake con Bruno Heller como showrunner, y por último, Dunk and Egg con Steve Conrad detrás del proyecto.