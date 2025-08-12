Jonah Kusi-Asare marcó para el Bayern Múnich en victoria contra Grasshoppers

El delantero sueco de ascendencia ghanesa, Jonah Kusi-Asare, marcó el gol de la victoria para el Bayern de Múnich el martes por la noche, cuando el equipo derrotó al Grasshoppers por 2-1 en un partido amistoso.

En el partido disputado en el Letzigrund Stadion de Zúrich, el equipo suizo esperaba lograr una inusual victoria después de que el campeón de la Bundesliga alemana presentara un once inicial más débil, dominado por jóvenes.

Puede leer: La última pelea de los dos boxeadores que murieron tras competir en la misma velada

Sin embargo, el Bayern de Múnich se impuso con fuerza, con los jóvenes impresionando y llevándose la victoria al anfitrión.

A los 20 minutos del primer tiempo, Lennart Karl empató el partido para dar la ventaja al Bayern de Múnich tras una asistencia de Tom Bischof.

Seis minutos después de ese gol, Jonah Kusi-Asare tuvo una gran ocasión y anotó.

Aunque el Grasshoppers acortó distancias con un gol de Loris Giandomenico en la segunda mitad, no fue suficiente para salvar al equipo de la derrota por 2-1. Tras marcar en la victoria amistosa de hoy, Jonah Kusi-Asare suma dos goles en sus dos últimos partidos.

Según informes, es probable que salga cedido este verano para asegurarse de jugar con regularidad y continuar su desarrollo.