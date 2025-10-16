El próximo 16 de octubre, el Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de su Dirección de Odontología encabezada por el Dr. Mario Bournigal, desarrollará una jornada de cepillado oral en las escuelas públicas de la República Dominicana. Esta actividad no solo representa un momento simbólico para reforzar la importancia de la higiene bucal, sino que también refleja el compromiso de décadas de trabajo preventivo liderado por el Dr. Bournigal, quien ha sido pieza clave en la promoción de la salud oral en nuestro país.

La niñez es la etapa más propicia para sembrar hábitos que acompañarán al individuo durante toda su vida. Al implementar el cepillado dental supervisado en un entorno educativo, miles de niños reciben orientación práctica y motivación directa para cuidar sus dientes y encías. Este tipo de jornada tiene un alcance múltiple: permite que los estudiantes aprendan la técnica correcta, fortalece la disciplina del cuidado oral, reduce las desigualdades en salud al llegar a comunidades con menor acceso a servicios privados, y genera un impacto comunitario, ya que lo aprendido por los niños se transmite a sus hogares. La salud bucal influye directamente en la nutrición, el rendimiento escolar, la autoestima y la prevención de enfermedades sistémicas, por lo que cada acción preventiva es también una inversión en la salud general de la población.

En jornadas anteriores, este programa ha impactado a más de 300,000 estudiantes en todo el país, quienes además recibieron un kit preventivo con cepillo dental, pasta fluorada y, en algunos casos, hilo dental. Estos insumos permiten que el hábito se prolongue más allá del evento y llegue también a los hogares, donde muchas veces el recurso económico limita la adquisición de estos productos. Asimismo, la instalación de cepilleros en las escuelas públicas ha sido otro de los grandes logros, haciendo del cepillado una práctica cotidiana y no solo una actividad ocasional.

Hablar de esta jornada es hablar también del trabajo constante y visionario del Dr. Mario Bournigal. Durante décadas, ha abogado porque la odontología pública dominicana se construya desde la prevención, entendiendo que es más costo-efectivo y humano evitar la enfermedad que tratar sus consecuencias. Su gestión al frente de la Dirección de Odontología del SNS ha sido reconocida en múltiples ocasiones, destacando logros como la institucionalización de programas como Escuelas Libres de Caries, la consolidación de la celebración del Día Nacional del Cepillado Escolar como política pública, el fortalecimiento de la infraestructura de salud bucal en hospitales y centros de atención primaria, y la eficaz coordinación con el Ministerio de Educación, logrando que la salud oral tenga un espacio dentro del calendario escolar.

Pero más allá de su papel como funcionario público, quiero resaltar al ser humano y maestro. Tuve el privilegio de tener al Dr. Bournigal como profesor en la universidad, donde sembró en mí la semilla de la prevención, enseñándome que la salud oral no puede desligarse de la salud general. Sus clases eran más que cátedras técnicas: eran lecciones de vida, impregnadas de pasión, disciplina y profundo respeto por el paciente. Esa visión preventiva, que tanto me marcó, es la misma que hoy continúa guiando su liderazgo al frente de la odontología pública dominicana.

El próximo 16 de octubre no debe verse como una actividad aislada, sino como un eslabón más dentro de una cadena de acciones preventivas. Para que el impacto sea sostenible, la estrategia incluye el monitoreo y seguimiento de los estudiantes participantes, la educación permanente a maestros y padres, la entrega de kits preventivos que permiten a cada niño continuar con la práctica en su vida diaria, la sostenibilidad institucional con protocolos y presupuestos asignados, y las alianzas estratégicas con la comunidad, las escuelas y las organizaciones locales, creando un verdadero ecosistema de prevención.

Esta jornada de cepillado oral masivo en las escuelas públicas de la República Dominicana es un recordatorio de que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para construir una población sana. Pero más allá de la actividad misma, es también un reconocimiento al liderazgo de quien, desde hace décadas, ha sido artífice de esta visión: el Dr. Mario Bournigal.

Su legado no solo está en los reconocimientos, resoluciones o estadísticas, sino en cada niño que sonríe con salud, en cada familia que aprende a valorar la importancia del cepillado diario, y en cada escuela que incorpora la salud bucal como parte esencial de la formación integral. La jornada del 15 de octubre será, sin duda, una fiesta de prevención y conciencia. Y cada cepillo en manos de un niño, cada sonrisa limpia y protegida, será también un tributo al trabajo inquebrantable del Dr. Bournigal y al compromiso del SNS con la salud del pueblo dominicano.