José Alvarado suspendido por la MLB: ¿Qué ocurrió con el lanzador?  

FILADELFIA — Los Filis sufrieron un golpe importante el domingo, cuando Major League Baseball suspendió al relevista venezolano José Alvarado por 80 juegos sin paga tras dar positivo a una sustancia para mejorar el rendimiento.

Alvarado no será elegible para lanzar en la postemporada.

Es una mala noticia para un equipo con aspiraciones de ganar la Serie Mundial.

El equipo divulgó el siguiente comunicado: “Los Filis respaldan totalmente el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de Major League Baseball y estamos decepcionados al enterarnos sobre lo ocurrido con José”.

“Es decepcionante, sin duda”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, el domingo en el Citizens Bank Park. “No hay duda al respecto. Hemos tenido otros problemas en varias ocasiones. Termino tratándolo como una lesión porque necesitas reemplazar a alguien por 80 juegos y luego, con suerte, en la postemporada”.

Alvarado, quien dio positivo por testosterona exógena, no estuvo disponible para hacer comentarios el domingo. Ya se había ido de Filadelfia.

El agente de Alvarado se negó a declarar.

“Tenemos que seguir adelante”, mencionó el mánager de los Filis, Rob Thomson. “Es una lástima, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos muy buenas piezas aquí que pueden suplir la baja”.

Todo para los Filis desde el Spring Training ha estado orientado a ganar la Serie Mundial, por lo que perder a su mejor relevista, uno de los zurdos más dominantes del béisbol, es más que un simple tropiezo en el camino. Alvarado tiene marca de 4-1 con efectividad de 2.70 y siete salvados en 20 presentaciones. Está empatado en el tercer lugar entre los relevistas con un WAR de 0.8, según FanGraphs.

Sin lugar a dudas, Alvarado ha sido el relevista más consistente de los Filis. Será imposible de reemplazar. Sin embargo, a los Filis no les queda más remedio que intentarlo.

“He tenido muchos jugadores que se han lesionado y se han perdido postemporadas y clubes que han ganado la Serie Mundial y cosas así”, apuntó Dombrowski. “No es ideal de ninguna manera. No es algo que quieras que pase, pero tienes que lidiar con ello”.

Los Filis activaron al derecho venezolano José Ruiz de la lista de lesionados de 15 días para ocupar el puesto de Alvarado en el roster de 26 jugadores. Harán otro movimiento después del juego del domingo contra los Piratas, cuando bajarán al prospecto número 8, Mick Abel, a Triple-A después de su debut en MLB.

A corto plazo, los Filis intentarán hacer que el bullpen funcione con lo que tienen, apoyándose más que nunca en los derechos Jordan Romano y Orion Kerkering y el zurdo Matt Strahm. Tanner Banks es el único otro zurdo en el bullpen.

Esto pondrá más presión en la gerencia de los Filis para encontrar un relevista dominante antes de la fecha límite de cambios del 31 de julio. Los Filis casi con certeza ya estaban buscando uno o dos apagafuegos de todos modos debido a los problemas del bullpen este año.

La ayuda no será barata.

“Todavía falta un tiempo para eso”, recordó Dombrowski.

No, los Filis no están considerando mover al zurdo venezolano Ranger Suárez al bullpen. Al menos no a corto plazo.

No, no están considerando usar como relevista al prospecto Andrew Painter. Han dicho que no hay posibilidad de que eso suceda.

Pero cualquier cosa puede pasar en la postemporada, lo que significa que podrían mover a Suárez al bullpen entonces. O quizás a alguien más, como el zurdo dominicanp Cristopher Sánchez. O quizás incluso a alguien como Abel.

“Probablemente sea más fácil de manejar en la postemporada porque tienes abridores que pueden convertirse en relevistas”, explicó Dombrowski. “Tenemos una abundancia de abridores, lo cual es un buen punto de partida. Cómo afectará eso las decisiones que tomemos, supongo que eso se verá más con el tiempo”.

Dombrowski dijo que Alvarado dio positivo hace un tiempo, pero que dio negativo en dos pruebas posteriores. Dijo que escuchó los primeros rumores sobre una posible suspensión hace poco más de una semana, cuando los Filis estaban en Tampa.

Dijo que se enteró de que Alvarado había aceptado la suspensión sin apelar la mañana del domingo.

Los Filis tuvieron una reunión de equipo dos horas antes del cotejo del domingo contra los Piratas para discutir la noticia.

Dombrowski dijo que Alvarado le contó que “no es algo que hizo a sabiendas. Le creo, por la forma en que me habló”.

Añadió que Alvarado tomó algo para ayudarlo a perder peso. “Siempre ha estado preocupado por su peso, trabajando duro en ello y algo que tomó dio un resultado positivo”, mencionó Dombrowski.

Alvarado llegó al campamento notablemente más delgado que la temporada pasada. Está en el último año de un contrato de tres años y US$22 millones. Tiene una opción de club de US$9 millones para el 2026.

“Pero en última instancia”, dijo Dombrowski, “sigues siendo responsable de lo que pasó. … El sistema es muy riguroso. Eres responsable de lo que entra en tu cuerpo”.

Ahora, los Filis deben encontrar la manera de recuperarse.

“No es algo bueno”, reiteró Dombrowski. “No es la noticia que quieres escuchar de ninguna manera, pero quiero mantenerlo en perspectiva. Hemos lidiado con otras lesiones, otras situaciones en las que aún terminas teniendo un muy buen club y logras superarlas y ganar. Y usualmente los clubes que ganan la Serie Mundial superan algo”.

