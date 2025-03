José Ángel: “Yo no sé fingir… porque no me gusta dar lástima”

El comunicador José Ángel Morvan regresó recientemente a los medios de comunicación tras un periodo de retiro por diversos acontecimientos personales que lo motivaron a alejarse del ojo público. Durante una entrevista en HOY en el Espectáculo Podcast, compartió los motivos que lo llevaron a alejarse del mundo del entretenimiento y cómo finalmente decidió regresar a la televisión.

Un retiro marcado por momentos difíciles

José Ángel confesó que su ausencia estuvo motivada por dos situaciones personales que lo afectaron profundamente: una cancelación en su carrera y una pérdida personal. Estos eventos lo llevaron a un proceso de introspección que lo hizo alejarse de los reflectores.

«El cariño de la gente lo sentí tan cerca porque pasé por dos procesos muy fuertes, una cancelación y una pérdida, y ahí tuve que aislarme un poco para reencontrarme conmigo mismo», explicó.

El comunicador reveló que su estado emocional era evidente incluso cuando intentaba disimularlo.

Le puede interesar: Un marzo de superhéroes y villanos, con estrenos de series como ‘Daredevil’

José Ángel: tuve una cancelación y una perdida, como caí tuve que aislarme… para reencontrarme

«Yo no sé fingir. Tengo algo muy particular, y es que a través de mi mirada te hablo sin decirte nada. Me decían ‘tú estás triste… no te sientes bien’. Yo no podía verme así porque no me gusta dar lástima».

José Ángel prefirió procesar su dolor en privado, evitando mostrar su vulnerabilidad en pantalla. «Prefiero llorar en mi habitación, cuando salgo a la calle, tú no tienes que ver con mis problemas». Sin embargo, afirmó que incluso al subir fotos, la gente notaba que no estaba bien. «La imagen hablaba sola», agregó.

Ante esta situación, decidió dar un paso atrás en su carrera para sanar antes de regresar.

«Con qué emoción yo te iba a dar una noticia si me sentía desanimado. Hubo que cerrar esa parte y retornar -cuando fuera el momento correcto-«.

El camino de regreso a la comunicación

Tras un tiempo de reflexión, el comunicador sintió que era hora de volver a su pasión. Con el apoyo de su círculo cercano y su pastor, comprendió que la comunicación es su verdadera vocación.

«Cuando entendí, con Dios sobre todo, y con ayuda de mi pastor y mi círculo, que necesitaba regresar porque esto es lo que amo, lo que aprendí desde niño, entonces tomé la decisión».

A pesar de su amor por los medios, José Ángel dejó en claro que es una persona versátil y que, de ser necesario, no dudaría en emprender otros caminos.

«Si mañana no estoy en la comunicación, yo puedo hacer cualquier otra cosa porque a mí me gusta hacer dinero. Si tengo que vender productos, como lo he hecho, voy a vender productos. Si tengo que vender empanadas, voy a vender empanadas. De hambre no me voy a morir», aseguró.

Su pasión por las noticias y su visión a futuro

Ahora que ha retomado su lugar en los medios, José Ángel reafirma su pasión por la conducción de noticias y espectáculos. Considera que su estilo serio y formal es una de sus fortalezas, aunque también le gusta darle un toque de dinamismo a la información.

«Ser hilo conductor de noticias me apasiona. Es la formalidad y, quizás, va muy de la mano conmigo. A veces uno rompe el hielo y da un toque de jocosidad, dentro de lo que te permite la noticia».

En cuanto a sus planes a largo plazo, José Ángel se visualiza con una carrera sólida en los medios.

«De aquí a cinco años, si Dios lo permite y la salud también, me veo siendo presentador de noticias», concluyó.