José Antonio Aybar presentó el pasado miércoles su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), puesto que ocupaba desde mayo de este año, mediante el Decreto 289-25.

En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, y remitida vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, Aybar explicó que su decisión “profundamente meditada” responde a la creciente precariedad institucional en que —según afirma— se encuentra sumida la CNEPR.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Luego de un cordial saludo, a través de la presente presento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), posición que he desempeñado con entrega, responsabilidad y compromiso desde mi designación el pasado 3 de junio mediante el Decreto 289-25.

Esta decisión, profundamente meditada, responde a la creciente precariedad institucional en que se encuentra sumida la CNEPR, situación que hemos puesto en conocimiento del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a través de diversas correspondencias formales que, lamentablemente, no han recibido respuesta.

A lo anterior se suma la acumulación de obstáculos que han limitado de manera crítica el desempeño del organismo, entre los que destaco:

Retención ilegal de la cuenta bancaria institucional, bajo control del Ministerio de Cultura, por orden de su ministro, lo que impide el ejercicio de la autonomía financiera de la CNEPR.

Pese a las solicitudes formales de restitución de la misma, la situación persiste por decisión del ministro, muy a pesar de que es un acto ilegal y pasible de ser dilucidado en los tribunales.

La negativa a la autorización de la firma de quien suscribe para trámites financieros menores.