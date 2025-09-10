José Balaguer destaca visión de Estado dominicano en apertura del Seminario sobre Energías Limpias en China

Changsha, República Popular China.- El asesor energético del Senado de la República Dominicana y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Balaguer, destacó la posición privilegiada de RD para liderar la transición energética gracias a su enorme potencial en recursos renovables, como el sol, viento, agua y la biomasa.

A esto se suma una sociedad cada vez más consciente de que la energía del futuro debe ser limpia, accesible y sostenible.

Durante su intervención en el discurso de apertura del “Seminario sobre Desarrollo y Construcción de Energías Limpias” organizado por el Ministerio de Comercio de China y Powerchina Zhongnan Corporation Limited, Balaguer destacó que en los últimos años la RD ha dado pasos importantes hacia este objetivo.

No obstante, manifestó que el desafío requiere constancia, visión de largo plazo y una firme cooperación internacional para consolidar un modelo energético más justo y resiliente.

En su intervención inaugural, Balaguer agradeció al pueblo chino por la hospitalidad y reconoció el valor estratégico de este espacio.

“Este encuentro no es solo un seminario técnico; es un acto de fe en el futuro y un puente real de cooperación entre nuestros pueblos para construir un sistema energético más limpio, resiliente y justo”, expuso.

En ese contexto, recordó las palabras de su descendiente el expresidente Joaquín Balaguer: “La protección de la naturaleza no es un lujo, sino una obligación moral hacia las futuras generaciones”.

Subrayó, que ese pensamiento sigue vigente y debe guiar la planificación del desarrollo nacional, siempre de la mano de la preservación del medioambiente y el uso inteligente de los recursos naturales.

Valoró los esfuerzos del presidente, Luis Abinader Corona, por impulsar la transición energética dentro de la política pública nacional.

Señaló que bajo su conducción se han aprobado nuevas normativas, estableciendo incentivos para la inversión privada que fomentan proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica, con lo cual la el país avanza hacia una matriz más limpia, resiliente y capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.”

Balaguer aseguró a las autoridades chinas que los conocimientos adquiridos por la delegación dominicana durante el seminario serán puestos al servicio del país, y se traducirán en acciones, políticas y proyectos concretos.

“Este no será un esfuerzo en vano. Lo aprendido aquí contribuirá significativamente a la construcción de un sistema energético más justo, más sostenible y mejor preparado para enfrentar los desafíos globales.”

Desfile militar y paz

Al concluir su declaración, José Balaguer se refirió al desfile militar conmemorativo del 80º aniversario de la victoria china en la Guerra de Resistencia, encabezado por el presidente Xi Jinping:

“Ese desfile histórico debe ser interpretado como un acto cargado de significado. En primer lugar, representa un homenaje a la memoria de los ciudadanos chinos que dieron sus vidas por la defensa de la soberanía nacional.

En segundo lugar, envía un mensaje claro al pueblo chino: pueden sentirse tranquilos porque su gobierno cuenta con los medios para garantizar su paz y su estabilidad. Y en tercer lugar, comunica un mensaje al mundo:

“China no solo está presente en el escenario internacional, sino que lo está con la vocación de colaborar activamente por la paz y la tranquilidad mundial”, proclamó.