José Dantés, miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su respaldo a la exclusión del procurador general de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), planteada por el presidente Luis Abinader en la propuesta de reforma constitucional.

“Algo que sí me queda claro a mí y que coincido plenamente con lo que se ha planteado es que la figura del procurador general de la República no debe ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura porque cuando se incluyó en el 2010 ese integrante, vino prácticamente a alterar lo que era el equilibrio que había en ese órgano”, aseguró.



Recordó que, inicialmente, el CNM estaba compuesto por siete miembros y luego se amplió a ocho. Sin embargo, subrayó que en la mayoría de los órganos colegiados es inusual que exista un número par de integrantes, ya que esto puede llevar a empates en las decisiones y es fundamental que prevalezca una mayoría clara de votos para la aprobación de cualquier medida.



“Por esa razón hubo que darle un voto calificado al Presidente de la República para los casos de empate. Entonces para romper con eso, creo que lo más sano y que ha sido realmente un clamor de toda la sociedad es la exclusión de la figura del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura”, expuso.



Sobre la necesidad de reformar la Constitución para la consolidación de la independencia al Ministerio Público, Dantés precisó que este Gobierno ha dicho durante cuatro años que el mismo es independiente, por lo que “entiendo que no hay necesidad, pero ya que la propuesta está hecha, yo creo que muy bien se pudiera buscar algún tipo de alternativa a la designación del procurador general de la República”, dijo.



Añadió que, si en el pasado se criticaba la participación del procurador en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, entonces, con la misma lógica, se podría cuestionar que los jueces de la Suprema participen en la selección del procurador.



En cuanto a la propuesta de introducir una cláusula pétrea que prohíba permanentemente la reelección presidencial más allá de dos períodos consecutivos, Dantés expresó su preocupación sobre imponer a futuras generaciones decisiones basadas en las circunstancias actuales. “Es importante reflexionar cuidadosamente sobre la idea de una cláusula pétrea”, señaló.



“Lo que a mí me preocupa es que, de una manera fija, le queramos imponer a las generaciones del futuro, lo que son nuestras creencias del día de hoy. Eso es lo que se ha llamado la imposición de una generación de muertos sobre una generación de vivos y quizás con eso hay que ser un poquito cuidadoso”, sostuvo.

También puede leer: ¿Por qué los principales líderes de Haití no asistirán a la toma de posesión de Abinader?



Unificación de las elecciones



En relación con la unificación de las elecciones, Dantés manifestó su total respaldo a la medida, argumentando que esta podría combatir los crecientes niveles de abstención que se han observado en los procesos electorales. Además, señaló que la unificación contribuirá al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de la democracia dominicana en general.



“A mí me parece atinado para el sistema de partidos políticos la unificación de las elecciones porque básicamente cuando se unifican las elecciones hay menos nivel de abstención electoral y si algo ha preocupado a la clase política, social y empresarial es la apatía que la sociedad está experimentando cuando vienen las elecciones”, puntualizó



Recordó que lo que se había procurado en la reforma del 1994 con la firma del Pacto por la Democracia, era que la elección del Presidente de la República no influyera ni arrastrara a los otros funcionaros electivos. Y hubo experiencias con las elecciones separadas en los años 1998, 2002 y 2006, y luego se unificaron en el 2010.



“En esa reforma del 2010 lamentablemente no sé a quién se le ocurrió la gran idea de unificarlas para hacerlas juntas en un mismo año, pero con tres meses de distancia entre una y otra, por lo que lamentablemente se adoptó el peor de los modelos”, afirmó.



En cuanto a la reducción de diputados, Dantés consideró que este es un tema complejo que debe analizarse con profundidad. Precisó que en lugares en los cuales la Constitución actual establece un diputado por cada cantidad de ciudadanos, habría que hacer una reingeniería institucional para poder aplicar esa reducción.



“No me cierro, entiendo que es algo que se pudiera discutir y ver la viabilidad y la factibilidad, pero siempre tomando en cuenta los pareceres de quienes finalmente tienen el poder en sus manos que es el pueblo soberano”, concluyó.