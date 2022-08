José Dantés sobre discurso de Abinader: «No se han dado cifras récords»

El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, declaró que el país no ha logrado cifras «récords» con respecto al crecimiento de la economía y turismo, contrario a lo que afirma el presidente Luis Abinader.

«Lo que no se ha dado es cifras récords como ellos quieren tratar de presentar, en caso del turismo particularmente ¿Por qué? Porque son cifras que no solamente están contando a los extranjeros no residentes, sino que también a los dominicanos no residentes», explicó.

Señaló que sumando a esos dos grupos como uno, el gobierno dominicano está «faltando a la verdad» porque los turistas son los extranjeros no residentes.

Reiteró que es cierto que el país está experimentando crecimiento en el turismo nacional pero Dantes enfatizó que «el gobierno no ha hecho nada extraordinario» y que el ritmo de crecimiento estuvo presente en la situación pre pandemia.

Mencionó que RD se encuentra entre los 20 países con mayor avance en el turismo. Sin embargo, afirmó que el país no está liderando ese listado.

Por otro lado, José Dantés resaltó que el país no ha tenido un impacto positivo en la disminución de precios de importación a pesar de que el dólar se ha mantenido estable.

«Muy poco que celebrar»

Por otro lado, se recuerda que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) concluyó que el pueblo dominicano tiene “muy poco que celebrar y mucho que lamentar”.

En un documento expuesto en conferencia de Prensa, el PLD, por intermedio de su Secretario General dijo que cuando más de 153,121 empleos están por debajo del nivel pre pandemia a pesar de que prometió generar 600 mil y a dos años ni siquiera ha cumplido con el 30%, “hay poco que celebrar y mucho que lamentar”.