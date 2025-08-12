José del Castillo Saviñón renuncia «en paz» del PLD: «No está en mi animo entrar en confrontaciones»

José del Castillo Saviñón renuncia «en paz» del PLD: «No está en mi animo entrar en confrontaciones»

El exministro y político José del Castillo Saviñón anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) después de casi dos décadas de militancia, despidiéndose «en paz y agradecido de las oportunidades recibidas», añadiendo que no está en su ánimo «entrar en confrontaciones estériles que nada aportan».

En una carta dirigida al expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general Johny Pujols -y compartida también en sus redes sociales- Saviñón expresó su profundo agradecimiento:

«Luego de casi 20 años de militancia ininterrumpida me despido con sentimientos encontrados, pero sobre todo con un profundo agradecimiento por darme la oportunidad de ser parte de la plataforma de formación y sentimiento político que constituyó para mí el PLD, desde el que he podido servir en distintos espacios públicos y partidarios a los mejores intereses de la provincia de Barahona, la región sureste y el resto del país, a la vez que me ha permitido construir en todo el país lazos de afecto y amistad imperdederos que trascienden la política partidaria».

También puede leer: De José del Castillo a Leonel Fernández , altos dirigentes que han «desangrado» al PLD

Saviñón concluyó su misiva deseando éxitos al partido:

«Les deseo a ustedes y al PLD, el mejor de los éxitos futuros y reitero mis sentimientos de amistad y agradecimiento«.

Otros que han renunciado

No es el único que ha tomado caminos distintos al partido. Figuras como Carlos Amarante Baret y el diputado Carlos Sánchez también han anunciado su renuncia a la organización política.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

José del Castillo Saviñón renuncia «en paz» del PLD: «No está en mi animo entrar en confrontaciones»
José del Castillo Saviñón renuncia «en paz» del PLD: «No está en mi animo entrar en confrontaciones»
12 agosto, 2025
De José del Castillo a Leonel Fernández , altos dirigentes que han «desangrado» al PLD
De José del Castillo a Leonel Fernández , altos dirigentes que han «desangrado» al PLD
12 agosto, 2025
PLD deplora colapso en servicios de salud y obras inconclusas
PLD deplora colapso en servicios de salud y obras inconclusas
12 agosto, 2025
Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo
Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo
11 agosto, 2025
Sánchez Roa dice escasez de pollo es falta de Gobierno
Sánchez Roa dice escasez de pollo es falta de Gobierno
4 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo