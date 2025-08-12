José del Castillo Saviñón renuncia «en paz» del PLD: «No está en mi animo entrar en confrontaciones»

El exministro y político José del Castillo Saviñón anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) después de casi dos décadas de militancia, despidiéndose «en paz y agradecido de las oportunidades recibidas», añadiendo que no está en su ánimo «entrar en confrontaciones estériles que nada aportan».

En una carta dirigida al expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general Johny Pujols -y compartida también en sus redes sociales- Saviñón expresó su profundo agradecimiento:

«Luego de casi 20 años de militancia ininterrumpida me despido con sentimientos encontrados, pero sobre todo con un profundo agradecimiento por darme la oportunidad de ser parte de la plataforma de formación y sentimiento político que constituyó para mí el PLD, desde el que he podido servir en distintos espacios públicos y partidarios a los mejores intereses de la provincia de Barahona, la región sureste y el resto del país, a la vez que me ha permitido construir en todo el país lazos de afecto y amistad imperdederos que trascienden la política partidaria».

Saviñón concluyó su misiva deseando éxitos al partido:

«Les deseo a ustedes y al PLD, el mejor de los éxitos futuros y reitero mis sentimientos de amistad y agradecimiento«.

Otros que han renunciado

No es el único que ha tomado caminos distintos al partido. Figuras como Carlos Amarante Baret y el diputado Carlos Sánchez también han anunciado su renuncia a la organización política.

