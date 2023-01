En París, la ciudad del amor, el actor José Guillermo Cortines, le pidió matrimonio este lunes a su esposa, Dominique Bonnelly, luego de 16 años de estar en unión libre.

El romántico momento quedó captado en cámara y fue compartido en sus redes sociales, con el siguiente mensaje:

¨Sorprender a mi esposa, después de 16 años de casados, es casi un súper poder! Quería que esté viaje fuera especial y pensé que la mejor manera de hacerlo era dándole el anillo de compromiso que nunca le di. (Bueno, le di uno pero ese no cuenta… Es otra historia que tendría que hacerles)¨.

¨El caso es que, como dicen por ahí: “Diamonds are a girl’s best friend”, (Los diamantes son los mejores amigos de las chicas) Pues puse en marcha todo un plan que incluía conseguir el anillo perfecto y tomar fotos al entregarlo en nuestro primer día aquí. Paris es la ciudad del amor, no?¨, añadió.

Explicó además que ¨contacté un fotógrafo local (dije: “Esto hay que inmortalizarlo” y no con mi teléfono) y esta fue su cara cuando me agaché frente a ella y abrí la pequeña cajita roja. Lo más cómico es que, después reírse,me preguntó si eso me lo habían prestado para la foto! Jajajajaja (Productora al fin, pensó que era una posibilidad). El asunto, al final, es que logré sorprenderla e inmortalizar el momento!¨.

Lee más: Así inició el programa Chévere Nights de Finde con José Guillermo Cortines

Definió a Dominique como ¨una mujer excepcional (Eso es algo que lo saben todos los que la conocen) Pero debo agregar acá (Antes que se adelanten a decir otra cosa) que el que tiene suerte en estos 16 años soy yo.¨.

Love you girl! 💍 Feliz aniversario, navidad, San Valentín, día de la independencia, día del trabajo, día del bombero, feliz cumpleaños, día de las madres, etc… etc… etc…¨, concluyó.

El actor explicó que anteriormente le había entregado una sortija que no cuenta (como una de compromiso).