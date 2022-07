José Ignacio Paliza: “PRM ganaría en 2024 con porcentaje similar al 2020”

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró que si las elecciones fueran hoy esa organización política ganaría con un porcentaje similar al obtenido en el año de 2020.

“Si las elecciones fueran hoy el PRM ganaría las elecciones con un porcentaje similar a los que obtuvo en las elecciones de julio del 2020”, dijo Paliza.

“El partido goza de una buena valoración que ronda el 40%. Y el presidente Abinader si fuera nuestro candidato también conserva una valoración muy importante. Encuestas nacionales como internacionales que miden estos temas, la gestión de gobierno del presidente Abinader guarda aún en tiempos muy difíciles y especiales, de las mejores valoraciones de América Latina”, refirió.

Al participar en el almuerzo semanal del “Grupo de Comunicaciones Corripio”, José Ignacio Paliza, manifestó que el buen desempeño del gobierno de Abinader es la garantía para ganar en la primera vuelta electoral.

“No tenemos dudas que si seguimos haciendo un buen trabajo, cumpliendo con las expectativas de la gente, no abandonando el discurso que nos trajo al poder sino fortaleciéndolo, tendríamos la oportunidad de ganar nueva ves en primera vuelta las elecciones del 2024”, puntualizó Paliza.

Macarrulla

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, expresó que no se le ha dado un trato distinto al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, tras los señalamientos de una de sus empresas en el caso Medusa que tiene como principal imputado al ex procurador Jean Alain.

Ortiz Bosch destacó además que, en el momento que los casos son depositados ante la justicia esa entidad detiene cualquier incidencia en la misma.

«En los casos que son presentados a la justicia se debe cumplir con el debido proceso», enfatizó.