José Joaquín Puello, Honoris Causa

El Dr. Puello recibió de la UASD el honroso título de Honoris Causa en un solemne y muy concurrido acto en el aula magna de la UASD. No les niego a mis amables lectores que el volver años después a nuestra alma máter me produjo una muy agradable sensación. Se ha dicho que el agradecimiento es la memoria del corazón, al Dr. Puello le agradezco, él junto al Dr. Osvaldo Marté Durán, quienes eran los profesores de neuroanatomía de la UASD, y ganando yo por concurso, me permitieron iniciarme como monitor de neuroanatomía (ayudante de profesor) en mis años de estudiante de medicina, donde publiqué mis dos primeras obras: «guía práctica de neuroanatomía» y «neuroanatomía en gráficas».

El luego me recomienda para ser el primer monitor de neuroanatomía que tuvo el INTEC; más tarde tuve el alto honor de heredarlo al el cederme su cátedra de neuroanatomía en el mismo INTEC. Me permitió hacer mi pasantía médica en su servicio de neurocirugía junto a él en el hospital Luis E. Aybar y me envía luego a Londres donde su compañero el Dr. Rice Edward, para permitirme ingresar al sistema médico británico. Estas son razones de sobra para yo disfrutar de tan merecido reconocimiento.



Señaló el homenajeado que él llegó a la facultad de medicina de 17 años y que un grupo de distinguidos profesores lo hicieron un “verdadero hombre” y los mencionó como un homenaje a tan prestantes profesores fallecidos: Fabio Mota, Mairení Cabral, Luis Puello, Alejandro Capellán, Fermín Pérez Plácido, Pablo Íñiguez, Mario Ravelo, Alberto Paiewonsky, Luis Baquero, Miguel Piantini, Fredy Saillent, Féliz Goico, Gilberto Gómez Rodríguez, Abel González Massenet, Héctor Read y Juan Batle.

Transcribo y comento parte del discurso de gracias dicho por el Dr. Puello. Leyó parte de un ensayo preparado por él titulado “Antropología y neurociencias” referido al cerebro del futuro. Señalando que el cerebro es un órgano complejo, misterioso, y que cuando Santiago Ramón y Cajal describió las neuronas a principios del siglo pasado, dijo que el cerebro humano era un órgano “inextricable”. ¿Para qué sirve el cerebro? bien sabemos que nuestro cerebro está compuesto por cien mil millones de neuronas. El cerebro sirve para dos cosas fundamentales: conocer y controlar nuestro cuerpo y nuestra mente y la segunda función vital es la de mantenernos vivos.



Luego del nacimiento, el cerebro sigue su maduración, lo que se llama la sinaptogénesis… Habló largamente de los más modernos experimentos en bioingeniería. La ciencia avanza y aún no hemos podido desentrañar los sueños, dormimos una tercera parte de nuestras vidas, es la llamada muerte viviente. ¿Cuál es la relación que hay entre el cerebro y la conciencia? Él opinó que el alma, como la conciencia, está en el cerebro, pero tampoco hemos podido explicarnos porqué a veces somos tan violentos, lo que plantea de si el homo sapiens camina hacia su evolución o hacia su destrucción.

El cerebro es el órgano que dirige la humanidad y debe estar al servicio del bien común. Las computadoras jamás podrán sustituir al cerebro, el cerebro no es ni será una computadora, pues la computadora no ama, no crea, no hacen chistes, no tienen la meta cognición, el pensar en pesar, condición que solo la tenemos lo humanos, “pero si mañana esa computadora logra alcanzar todo esto, creo que he perdido el tiempo dedicándome a las ciencias neurológicas”, señaló al agradecer la alta distinción el prominente Dr. José Joaquín Puello Herrera. ¡Enhorabuena, estimado colega!.