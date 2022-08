José Llano destaca complejidad de hacer teatro en RD sin una ley

El productor estrenará el musical “Hoy no me puedo levantar”.

Llano resalta que el teatro se ha mantenido gracias a un grupo de personas que hace todo lo posible para que esto suceda, incluso, arriesgando su patrimonio

¿Por qué en República Dominicana se hacen tantas adaptaciones teatrales y no se trabaja más en crear guiones originales? porque hacer teatro en el país es muy complejo, asegura el productor José Llano.

En conversación con Alegría, Llano nos habló de su nuevo proyecto “Hoy no me puedo levantar”, pero también, nos compartió un poco sobre su opinión acerca del trabajo teatral dominicano, la complejidad de mantener esta industria y los esfuerzos que un grupo hace para mantenerlo.

“Creo que hoy en día tenemos ya un poco de todo, pero la realidad que hacer teatro en este país es complejo tomando en cuenta que no tiene una ley de teatro como existe en el cine, donde el apoyo de las empresas privadas es vital para poder realizarla y así hacer más accesible a una clase que le gustaría consumir teatro, pero no tiene recursos para eso”, explicó Llano.

Al igual que el productor, muchos actores, directores y productores han lanzado su voz procurando una ley de teatro que permita a los teatristas tener más oportunidades y crecimiento, como ha pasado en el cine, gracias a la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana.

Aunque Llano destaca que sí hay un crecimiento en el teatro, también resalta que esto es porque hay grupo de gente que hace de todo para que esto suceda, inclusive poniendo en riesgo sus patrimonios con tal de ver el arte crecer.

Por otro lado, sobre la pregunta de porqué las producciones de teatro criollas no trascienden a otras aguas, este respondió: “Creo que al teatro nuestro le sobra talento creativo, sin embargo el apoyo de la parte pública y privada para poder llevar estos proyectos a un nivel internacional es necesario”.

“Hoy no me puedo levantar”

José Llano presentará en la sala principal del Teatro Nacional a partir del 7 de septiembre el musical “Hoy no me puedo levantar”, basado en las canciones del grupo de rock español Mecano.

“Hace 15 años que vi ‘Hoy no me puedo levantar’, en España y luego me tocó verlo en México y el mismo me impactó, porque retrata una época importante para toda una generación, pero sobre todo retrata el cambio social que se dio en España en la década de los 80 que dio pie a la tan mencionada Movida Madrileña”, explicó Llano.

El elenco del musical lo componen José Guillermo Cortines, Akari Endo, Javier Grullón, Karla Fatule, Irving Alberti, Pamela Sued, JJ Sánchez, Zeny Leyva y Juan Luis Espinal.

La dirección general está sobre los hombros de la maestra María Castillo, la dirección técnica y escenográfica es responsabilidad de Fidel López, dirección musical de Junior Basurto Lomba; dirección coreográfica de Natalie Borsos y dirección vocal de Paola González.

