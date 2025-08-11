José Luis Morillo, a través del CEINDEM, gradúa más de 300 jóvenes

El Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Municipal (CEIDEM), presidido por el líder social José Luis Morillo Frías, celebró este domingo 10 de agosto 2025, el acto de graduación del Curso Internacional sobre Liderazgo y Participación Comunitaria, en el que se certificaron 311 jóvenes de diferentes ciudades nacionales y de otras donde reside la comunidad dominicana en el exterior.

El evento reunió a reconocidos representantes comunitarios, dirigentes sociales y figuras públicas, entre ellos Wally Lewis, subdirector de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Wellington Grullon, Director de Monte de Piedad, Rómulo Vallejo, Director de Supervisión Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Esther Castillo emblemática dirigente del municipalismo, Jhonny Aristy destacado dirigente del gremio de abogados, Ronel De La Cruz del CODIA, entre otros invitados especiales.

Durante su intervención, Morillo Frías expresó el orgullo que representa para la fundación graduar a una nueva generación de líderes, resaltando el impacto positivo que tendrán en sus comunidades, tanto a nivel nacional como internacional.

El presidente de CEINDEM hizo un recorrido por su trayectoria, destacando cómo desde niño ha construido un liderazgo sustentado en el sacrificio y firmeza de sus ideas, pero siempre contando con el apoyo de familiares, amigos y personas comprometidas con el desarrollo social.

Asimismo, resaltó la importancia de la formación en valores que permitan fomentar el pensamiento crítico. «Las personas que tienen la capacidad de cuestionar, son capaces de defender y promover las acciones que más le convenga a la gente que es de su comunidad», así indicó José Luis.

A través de la conversación con la prensa, recordó que este curso internacional es una formación que la institución realiza de forma periódica, aunque CEINDEM mantiene de manera permanente programas de capacitación acorde con las demandas que se hacen desde las comunidades, ya que la educación constituye uno de sus ejes centrales de trabajo.

El acto concluyó con un llamado a los graduados para continuar multiplicando el conocimiento adquirido, impulsando iniciativas que fortalezcan las comunidades y fomenten la participación ciudadana en todos los niveles.