El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral (JCE), doctor José Manuel Hernández Peguero, advirtió que lo ocurrido el 18 de febrero no se repetirá porque, afirma, el presidente Luis Abinader no se reelegirá el 19 de mayo, pues argumentó habrá segunda vuelta sin dificultad alguna en las próximas elecciones.

“Febrero no se va a repetir, pero tampoco se va a repetir la compra de la cédula que ocurría, nosotros vamos a defender la democracia y vamos a defender el voto de los simpatizantes de la oposición, que es mayoría”, significó.

Hernández Peguero afirmó que todos los candidatos de la Alianza Rescate RD están instruidos para llevar a la gente a votar en los comicios venideros.

José Manuel Hernández Peguero.

“Creo que el país esperaba esta reunión para poder, de una vez y por todas, aclarar de que hay una unificación en torno a un propósito y ese propósito es alcanzar el poder el 19 de mayo”, adujo en torno a la reunión del liderazgo de la Alianza Rescate RD.

Consideró que en la primera vuelta está garantizado que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, no alcanzará más de un 45%.

“Este es el inicio de una serie de actividades tendientes a fortalecer esta unidad opositora y en ese sentido, nosotros saludamos estas iniciativas que marcan un inicio a las actividades en conjunto de estos tres partidos mayoritarios”, agregó.

El ex Procurador Fiscal del Distrito Nacional proclamó que las fuerzas de la oposición unidas son una realidad y los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo garantizan el triunfo de la oposición en la segunda vuelta.

El ex magistrado del Tribunal Superior Electoral dijo que el pueblo esperaba una manifestación de Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, de que no hay ningún temor a enfrentarse a la reelección y poder tumbar la sensación de que tienen tanta gente que pueden ganar en una primera vuelta.

Hernández Peguero aseguró que las encuestas que la Alianza Rescate RD manejan establecen que un 67% de la población manifiesta su rechazo a la política económica del gobierno, más de un 63% dice que está peor o igual que en años pasados, más de un 65% se queja de la inseguridad ciudadana, un 66% de la carestía y la inflación.

“Es evidente que aquí no habrá reelección para el presidente Abinader”, enfatizó el jurista y dirigente político.

Señaló que hay una avalancha de funcionarios gubernamentales tratando de conquistar a opositores que perdieron y ganaron puestos electivos en los comicios del 18 de febrero.

“El Ministerio Público ha sido despojado de sus funciones para dárselas a policías y guardias” José Manuel Hernández Peguero.

El ex Procurador Fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, consideró que la política criminal que implementa el gobierno “ha fracasado”.

“Cuando me refiero a la política criminal incluyo, no tan solo lo que ocurrió en el penal de La Victoria, me refiero al desplazamiento del Ministerio Público en su papel constitucional de diseñador y ejecutor de la política criminal”, agregó.

Le puede interesar: Roberto Rosario: Rescate RD denunciará en la OEA al gobierno por abusos contra la oposición

Consideró que a la Policía debe quitársele las funciones de estar investigando y persiguiendo a los infractores, porque se trata de una labor técnica que requiere de la autoridad y supervisión del Ministerio Público.

Advirtió que no hay negocio más lucrativo que la corrupción que resulta de la persecución del infractor por parte de cualquier policía o guardia.

“Mientras eso esté en manos de los que están como está hoy, no habrá posibilidad de cambio”, insistió.

Calificó como un desacierto quitar la primacía y la autoridad moral que recae sobre el Ministerio Público, en lo que respecta a poder establecer cuáles son las acciones prioritarias, contundentes y determinantes para abordar la conflictividad, la violencia y la inseguridad ciudadana.

“Ha sido restringido básicamente a la persecución de algunos casos de supuesta corrupción gubernamental del gobierno pasado, no así con los casos de este gobierno”, significó.

José Manuel Hernández Peguero

Hernández Peguero dijo que si algo hay que criticar al Ministerio Público actual es haber permitido que desde el gobierno lo despojen de atribuciones legales que en cierta medida afectarán el comportamiento de los fiscales en los casos, específicamente en la administración de los bienes incautados.

Planteó que cuando un fiscal incauta un bien a título personal, es el garante de lo que allí ocurra, porque es el que debe presentar ante el juez ese bien incautado con el fin de procurar su decomiso.

Manifestó que el Ministerio Público siempre tendrá bajo custodia ese bien incautado. “Permitir que ese bien incautado ahora, no decomisado definitivamente, pase a mano de una entidad gubernamental creo que es un grave error”, enfatizó.

Asimismo, el ex fiscal de la capital sostuvo que permitir que, por las deficiencias que ha habido, que los recintos carcelarios pasen a manos de una entidad gubernamental, constituye otro error, lo cual se está procurando a través de la creación del Ministerio de Justicia.

Indicó que la culpabilidad de lo que ocurre en las cárceles no se puede buscar en el Ministerio Público porque no recibe los recursos que la ley establece para solucionar los problemas que afectan los presidios del país.

“El Ministerio Público sigue siendo despojado de sus funciones bajo el alegato de que solamente debe concentrarse en la acusación”, subrayó.