El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo este miércoles que tomará una licencia a partir del próximo 17 de enero en sus funciones, para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Luis Abinader.

«Entraré en licencia no remunerada, cosa que me pueda permitir dedicar todo mi tiempo a este nuevo reto que se me ha delegado», explicó.

«Quiero generar un distanciamiento entre la campaña y los recursos públicos, además mandar un ejemplo y una señal de que las cosas se hagan diferente», añadió.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que unos de los viceministros será el que asumirá su puesto.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM.

Sobre su nueva designación

Paliza detalló que la actual senadora del Distrito Nacional Faride Raful, estará como co-cordinadora de la campaña; mientras que Eduardo Estrella, presidente de partido aliado Dominicanos por el Cambio, asumirá la coordinación de la gran coalición de partidos políticos que han confluido juntos durante todo el proceso electoral.

Manifestó además que más de 20 partidos políticos han coincido en las ideas de profundizar el cambio que representa el presidente Luis Abinader.

También agregó, que en las próximas semanas anunciará la estructuración completa del comando de campaña.

Paliza, expresó que en los próximos días presentará formal licencia a las funciones de servicio público que desempeña como Ministro Administrativo de la Presidencia, para poder dedicarle todo el tiempo al proyecto presidencial.