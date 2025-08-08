José R. Lantigua, un referente del buen decir

Fernando Rodríguez

Aun considerando una osadía escribir sobre un poeta e intelectual tan inmenso como José Rafael Lantigua, ya ponderado ampliamente por intelectuales que han colmado las páginas de nuestros diarios con merecidas palabras de reconocimiento al poeta fallecido, siento la necesidad de rendirle mi humilde tributo póstumo a un maestro del buen decir cuya producción literaria fue tan fecunda como su vida familiar, y el don de gente que lo caracterizó, concitando la admiración y respeto de todos los que le conocieron o trataron.

Sus méritos literarios y aportes a la cultura dominicana desde su condición de ministro de cultura, posición desde la que internacionalizó la Feria del Libro y propició la impresión de cientos de obras de autores criollos que llegaron al pueblo a precios asequibles, son muchos.

Su buen sentido del humor iba a la par con su humildad. Recuerdo que cuando publicó su obra “La conjura del tiempo”, en el 1994, me encontré con él y le ponderé la calidad y versatilidad de la obra, agregándole que me había gustado tanto que compré varios ejemplares para algunos amigos, a lo que respondió con humor: “Ya me había sorprendido el reporte de esa venta. Son los únicos que se han vendido, gracias mi buen amigo”.

