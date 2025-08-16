José Sirí se recupera con los Mets

Luego de más de cuatro meses fuera por lesión en una de sus piernas, José Sirí se siente en el camino correcto para regresar con los Mets en esta misma temporada a la acción, por lo que trabaja extra para lograrlo.

Luego de verlo entrenar con los trainers del equipo de manera constante, José muestra grandes avances de cara a su posible regreso en la serie regular con los Mets de Nueva York.

José dijo rápidamente que como siempre estará vistiendo la camiseta de los Gigantes del Cibao en la próxima temporada como siempre lo ha hecho desde que fue seleccionado en el sorteo de novatos.

Noelvi Marte al jardín derecho con Cincinnati.

Noelvi Marte se destaca en el jardín de derecho, su nueva posición con los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas.

Para el joven de 23 años ha sido una buena linda experiencia, además de una gran oportunidad de jugar todos los días, sobre todo después de la llegada del guante de oro Ke’Bryan Hayes el pasado 30 de julio.

Marte, también expresó que siente menos presión jugando en los jardines, ya que no tiene que estar atento a todas las jugadas.

Los Gigantes trabajan para competir

Aunque sin mucho ruido, los Gigantes del Cibao siguen dando pasos grandes para que el equipo compita de tu a tu con cualquiera de los rivales en la próxima temporada, firmas puntuales y buenos importados han sido la clave en el proceso de los nuevos miembros del departamento de operaciones que encabeza el presidente Alfredo Acebal Rizek, esperen cosas buenas del equipo para esta temporada.