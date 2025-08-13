José Sirí trabaja fuerte para regresar en esta temporada con los Mets

Luego de más de cuatro meses fuera por lesión en una de sus piernas, José Sirí se siente en el camino correcto para regresar con los Mets en esta misma temporada a la acción, por lo que trabaja extra para lograrlo.

Luego de verlo entrenar con los trainers del equipo de manera constante, José muestra grandes avances de cara a su posible regreso en la serie regular con los Mets de Nueva York.

En una conversación con el comunicador Junior Matrillé expresó que ya está corriendo a un 80% y que espera volver al terreno de juego en esta misma temporada, aunque sabe que es una situación que no está solamente en sus manos, incluso dijo que trabaja duro pero que al final la última palabra la tiene Dios.

“Estoy enfocado en mi recuperación, siempre pendiente al equipo y a mis compañeros y definitivamente quiero regresar para tratar de ayudarlos, ya estoy corriendo bien y no he sentido dolor, así que pienso que vamos por un 80-90% de avances” dijo José Sirí.

Sirí, quien solo pudo accionar en los primeros 10 juegos de la temporada antes de golpearse con un batazo de foul en su pierna, era parte de las figuras que acababan de llegar a los Mets con carisma, deseo y herramientas para ayudar al equipo a competir en la división Este de la Liga Nacional contra los Filis y Bravos especialmente.

José, quien pertenece a los Gigantes del Cibao en la pelota dominicana se encuentra en su quinto año en las Grandes Ligas y tiene un contrato por una campaña con los Mets y 2.4 millones de dólares.

Sobre jugador con los Gigantes del Cibao

José dijo rápidamente que como siempre estará vistiendo la camiseta de los Gigantes del Cibao en la próxima temporada como siempre lo ha hecho desde que fue seleccionado en el sorteo de novatos.

“Espérenme allá, ustedes saben que yo voy”, señaló.

Elogió al dirigente Carlos Mendoza

Cuando se le preguntó sobre el trato que recibe del dirigente Carlos Mendoza no dudó en responder que es muy bueno y que siempre está pendiente de su recuperación.

“Es tremendo respondió, siempre me pregunta cómo me siento y que las cosas van cada día mejorando, eso me motiva a seguir trabajando en mi recuperación porque el dirigente está muy pendiente”, agregó José.

Finalmente, también habló de la comunicación que tiene con Francisco Lindor y Juan Soto y dijo que, aunque el equipo está pasando por mal momento, el camerino está unido.