Joseph Claude dice no le afecta medios le relacionen con magnicidio del presidente de Haití

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, afirmó este viernes que no le afecta que los medios le hayan relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moise, aunque criticó que la prensa vierta este tipo de informaciones.

“Minimizamos las revelaciones de Noticieros Caracol. Creemos que no puede seguir así, un medio no puede levantarse en un buen día y querer enredar las cosas. Pero no me afecta. No lo esperaba. Debe concluir la investigación. Tenemos que encontrar a los criminales”, dijo Joseph en una declaración ante la prensa.

En el mismo acto, el director de la Policía, León Charles, volvió a negar cualquier implicación del primer ministro en la trama, repitiendo el desmentido que hizo en la víspera.

Joseph dijo que hay muchos intentos de causar “distracciones» para confundir a la opinión pública y tratar de que no se obtengan buenos resultados en la investigación. “Es una prueba de que estamos en un buen camino. El complot es fuerte, pero no vamos a abandonar”, manifestó Joseph.

El jefe de Gobierno también lanzó un desafío a los autores intelectuales del magnicidio. “Ahora tienen dos opciones. O me asesinan como lo hicieron con el presidente Jovenel Moise, o la investigación tiene éxito”, aseveró el primer ministro interino, quien está al frente del Ejecutivo desde el día del asesinato.

El mandatario fue asesinado el pasado 7 de julio en un ataque armado a su residencia, en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, en el que también resultó herida su mujer, Martine, que se encuentra hospitalizada en Miami, Estados Unidos.