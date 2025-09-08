Josh Allen vs Lamar Jackson: la apasionante rivalidad que sacude la NFL 

El partido inaugural de la temporada entre los favoritos del Super Bowl estuvo a la altura de las expectativas después de que los Josh Allen y los Buffalo Bills superaron un déficit de 15 puntos en el último cuarto para sorprender a los Baltimore Ravens de Lamar Jackson.

El actual MVP, Josh Allen tuvo una destacada actuación, con un total de 419 yardas, 394 por pase y 25 por tierra. A esto se le suman 4 touchdowns en total: 2 por pase y 2 por tierra.

Mientras tanto, Lamar Jackson no se quedo atrás y acumuló un total de 280 yardas, con 210 por pase y 70 por tierra. Esto incluye 3 touchdowns totales: 2 por pase y 1 por tierra.

Puede leer: Carlos Alcaraz hace historia tras una vibrante final del US Open

Este duelo podría ser considerado uno de los mejores partidos de la temporada 2025 de la NFL. Y ocurrió en la semana 1.

Allen logró llevar a su equipo a la victoria con el séptimo juego de su carrera de ocho años con múltiples touchdowns por pase y por tierra, la mayor cantidad de todos los tiempos en la historia de la NFL.

Una rivalidad nacida del premio MVP

Al final de la entrega anual de premios de la NFL del año pasado, tanto Josh Allen y Lamar Jackson, esperaban el anuncio del Jugador Más Valioso de la liga.

Jackson había ganado el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2019 y 2023, y durante los cuatro meses anteriores había registrado la mejor temporada estadística de sus siete años de carrera.

Esto le valió el reconocimiento All-Pro en la posición. Allen quedó por detrás en la mayoría de las categorías estadísticas, pero terminó la temporada con una racha ganadora.

Sin embargo, fue Allen, no Jackson, quien fue nombrado MVP de la NFL, el primero en 21 años en ganar el premio a pesar de no ser seleccionado para el primer equipo All-Pro.

Allen y Jackson persiguen historia

Las credenciales de Jackson y Allen son únicas en la historia de la NFL. Las 76 victorias, 262 touchdowns y 30,595 yardas de Allen son la mayor cantidad en la historia en las primeras siete temporadas de la carrera de un mariscal de campo.

Ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) la temporada pasada, en parte porque acababa de convertirse en el primero en su posición en terminar una temporada con al menos 25 pases de touchdown, 10 touchdowns terrestres y menos de 10 intercepciones.

Jackson, por su parte, estaba marcando su propia historia la temporada pasada, convirtiéndose en el primer mariscal de campo con más de 40 pases de touchdown y menos de cinco intercepciones, una estadística que reflejaba su desarrollo como pasador desde que llegó a la liga como una amenaza devastadora para despegar y correr.

Además de sus 2 premios de MVP de la NFL.

Ahora ambos están en búsqueda de destronar los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y llegar a su primer Super Bowl.