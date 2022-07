Jottin Cury dice Ley de Extinción de Dominio es buena, pero tiene aspectos para atacarla en TC 

El abogado Jottin Cury está de acuerdo con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio y entiende que la pieza está bien inspirada, ya que considera que hay que revisar muchas fortunas que tienen origen espurio, sobre lo cual aseguró que pocas resisten un análisis, ya que la mayoría nacen del Estado, no del mercado.

“Estoy de acuerdo con ella pero, ¿qué pasa?, tiene ribetes de inconstitucionalidad”, señaló el exmiembro del Tribunal Constitucional, al referirse al proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Expresó que la irretroactividad siempre ha existido, pero que la ley utiliza el término retrospectivo, que es un sinónimo de retroactivo, para ir hacia el pasado y, en adición, añadió que algunos de sus colegas han señalado los puntos de la presunción de la propiedad de certificados de títulos, que sería cuestionado el principio de buena fe, el tercer adquirente y la presunción de inocencia.

“Y eso es cierto, tiene aspectos cuestionables en cuanto a eso, pero yo creo que la ley pudo haberse salvado del siguiente modo: no hablar de retroactividad, quitar ese término y aprobarla”, sugirió, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. por Entelevisión los sábados a las 9:00 p. m.

Apuntó que de quitarse ese término, cuando se vaya a investigar a personas que han adquirido bienes, ahí entonces podría decirse: “No, esto no es un problema de irretroactividad, es que usted nunca ha tenido un derecho legítimo sobre esos bienes, por tanto vamos a indagar el origen, no importa el tiempo que usted tenga con esos bienes”.

“Es que yo no puedo alegar derecho sobre unos bienes que he adquirido de manera ilícita”, expresó Cury, quien añadió que hubo malos manejos en el aspecto técnico y que por eso ha tenido muchas críticas el proyecto.

Ley es un peligro en un país sin institucionalidad

El jurista dijo que el punto más peligroso del proyecto de ley de extinción de dominio es que este es un país sin institucionalidad, lo que derivaría en el peligro de que esa ley sea aplicada por personas corruptas, por un ministerio público corrupto o por radicales ideológicos, por lo que, entiende, que la misma podría prestarse a abusos.

“Si tuviéramos una fuerte institucionalidad, la ley es buena, pero depende quien la aplique. Entonces, tiene muchas vertientes que son cuestionables, pero el fondo y el propósito son buenos”, afirmó el jurista.

En ese mismo contexto apuntó que lo que ve es que cada día se tiene un país más pobre y familias más ricas porque la oligarquía tradicional se sirve del Estado, pero también lo hacen los empresarios que se hacen ricos desde el Estado y aquellos que se hacen empresarios desde el Estado.

“Entonces eso trae un Estado pobre, una oligarquía rica y eso es la haitianización, que no es solamente ese aspecto”, metaforizó el abogado Cury.

Reiteró que la ley está bien inspirada y que la impulsan sectores foráneos que fueron los mismos que impulsaron la corrupción y que cuando se dan cuenta de que es la causa de la inmigración en todos estos países ahora buscan cómo combatirla.

Dice está seguro de que la ley debe ser ordinaria

Ante el debate que ha surgido de si esta ley de extinción de dominio debe ser orgánica u ordinaria, el ex miembro del Tribunal Constitucional, dijo estar seguro de que la misma es ordinaria.

“Claro que es una ley ordinaria porque no regula derechos fundamentales. La ley de extinción de dominio está prevista en el artículo 51.6 de la Constitución, entonces ya estaba creada, lo que se estaba dictando era el reglamento de la ley y para eso no hace falta una orgánica”, dijo,

En adición, explicó que además, esta legislación no está regulando el derecho de propiedad, sino el mecanismo para aplicarse la ley. Falta, a mi juicio, una mayoría agravada para una ley orgánica”, expresó Cury.

Reiteró que esta ley es ordinaria porque no está regulando el derecho de propiedad, sino investigando el origen del derecho de propiedad.

Tribunal Constitucional atacaría aspectos de inconstitucionalidad

En caso de ser aprobada la ley de extinción de dominio ahora en la Cámara de Diputados, tal como la envió el Senado, y luego promulgada por el Poder Ejecutivo, Jottin Cury entiende que algunos aspectos serían atacados en el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal va a conocer los aspectos de inconstitucionalidad. Yo dudo que por el aspecto de ordinaria u orgánica sea declarada inconstitucional. Ahora, el tema de irretroactividad y otros aspectos sí podrían, eventualmente, producir una declaratoria de inconstitucionalidad, pero solamente en esos puntos, no la ley en su conjunto”, explicó Cury.

Caso Medusa: califica expediente de muy bien sustentado

Sobre el expediente del caso Medusa, que sobrepasa las doce mil páginas, Jottin Cury dijo que ha visto una parte y que también ha leído lo que ha salido en la prensa y aseguró que las pruebas que contempla el Ministerio Público son muy contundentes.

“Es un caso muy lamentable… y ahí no hay mucho ni siquiera que hablar porque las pruebas son muy contundentes; es un expediente muy sólido y cada día salen nuevas vertientes y he pensado en privado en que, quizás, él (el ex procurador Jean Alain Rodríguez) debería negociar como lo han hecho otros”, apuntó.

Llamó a que no se circunscriban solo al ex procurador, porque entiende que también hay otros involucrados dentro de la jerarquía gubernamental que administraron mayores fondos que los que él administró y, que el Ministerio Público, señala que se enriquecieron ilícitamente.

“Pero, por algún punto se tenía que comenzar y se comenzó por ahí y reitero, el expediente es muy sólido y muy contundente. Ya lo que tendrían es que someter a la acción de la justicia y seguir investigando otros casos que seguro que van a aparecer porque hay muchos que no se les ha llamado… personas que acumularon fortunas enormes durante esos 8 años que pasaron”, manifestó y aseguró que habrá una condena.

Dijo que si no se comienza por algún punto, como con la ley de extinción de dominio, sencillamente el Estado va a desaparecer, va a colapsar, porque todo es hasta un día.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si la Constitución debe ser o no tocada para reformarla, dijo que si es por el aspecto de la independencia del MP, no tendría sentido porque este ente lo es.