Familiares de Luis Gustavo de Aza (alias “Nini”), asesinado de un disparo en la cabeza la tarde de este martes frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, afirmaron que el joven acudió al lugar para declarar como testigo en una audiencia vinculada a un caso de homicidio.

«¿Cómo va a ser que una gente que sea el único testigo de un muerto que hay, venga a la causa y lo maten frente al Palacio y que los policías no sepan nada y que no hayan agarrado al que lo mató?», cuestionó Wilson Taveras Cruz, pariente del fallecido.

Denunció que Nini habría sido «vendido» por agentes de la Policía Nacional, por lo que exigió una investigación y que los responsables del crimen sean sometidos a la justicia.

«Para mí que fueron ellos (los policias) que lo llaman diciéndole que él vino, para que lo mandaran a matar, porque ellos sabían que él venía hoy a la audiencia… Todo el mundo sabe quién fue que lo mandó a matar, y lo que pasa es que ellos le cogen su cuarto a él», afrimó Taveras Cruz.

Wilson Taveras Cruz, pariente de Luis Gustavo de Aza

Sobre el asesinato

El asesinato de Luis Gustavo de Aza fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se le acerca y le dispara a quemarropa sin mediar palabra, para luego huir del lugar.

La zona fue acordonada por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Policía Científica, quienes recolectaron evidencias en la escena.

El cuerpo fue levantado por la médico legista y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia.

